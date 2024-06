Feijóo considera "política ficció" pensar ara en una moció de censura però no la descarta

MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que és "política ficció" pensar en aquest moment a presentar una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez però no ha descartat de recórrer-hi si es dona el "context adequat" i pensen que pot "ser útil".

En una entrevista a Antena 3 recollida per Europa Press, Feijóo ha vaticinat el "final del túnel del PSOE" si en les eleccions europees de diumenge la majoria social esdevé "una majoria electoral" contra "la corrupció" i "la paràlisi" del Govern central.

Sobre si considera ciència ficció presentar una moció de censura si hi ha una rotunda victòria del PP en les europees i comptar amb el suport de Junts, Feijóo ha dit que no li "agrada fer política ficció" i que ell vol ser "un polític previsible i respectuós amb les institucions".

Dit això, ha assegurat que "veurem què passa diumenge" en les eleccions europees, convençut que el PP és "l'alternativa" a Pedro Sánchez, cosa que, a parer seu, "saben tots els espanyols".

"Si aquesta majoria social que no està d'acord amb el que està passant en aquest ambient de corrupció política i corrupció econòmica en què es mou Espanya, en aquesta paràlisi del Govern central que vivim des de fa gairebé un any, si aquesta majoria social esdevé majoria electoral i el 9 de juny envien un missatge, entenc que tots els ciutadans veurem més a prop el final del túnel", ha manifestat.

Sobre les "eines" que, segons ha dit, el PP podria fer servir en aquest cas, Feijóo ha respost que "totes" les que considerin "oportunes". En el cas de la moció de censura ha admès que per presentar-la "cal tenir el context adequat i pensar que pot ser útil en aquest context". "És el que li puc dir per ser una mica seriós i per respectar una mica les institucions del meu país", ha postil·lat.