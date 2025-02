Feijóo considera una "humiliació" que Sánchez estigui pendent de Puigdemont

MADRID 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera una "humiliació" per al conjunt del poble espanyol que el Govern central estigui pendent de l'expresident Carles Puigdemont i del mediador internacional entre el PSOE i Junts, que ha demanat retirar la qüestió de confiança al president espanyol. A parer seu, Pedro Sánchez "intentarà enganyar Puigdemont una altra vegada".

"Ara bé, veurem si el senyor Puigdemont es deixa enganyar o no es deixa enganyar", ha declarat en una entrevista a Telecinco, l'endemà que el mediador internacional, Francisco Galindo, hagi demanat als de Puigdemont que considerin retirar la qüestió de confiança a Pedro Sánchez davant l'escenari que s'obre en les pròximes setmanes, amb els assumptes "més sensibles" treballats fins ara.

Preguntat sobre què farà el PP si es manté aquesta qüestió de confiança de Junts, Feijóo ha dit que no sap en què "consisteixen els acords del senyor Puigdemont amb el senyor Sánchez, amb un mediador internacional pel mig".

"Fixi's vostè quina humiliació per a un país. Un país ha d'estar pendent del que digui una persona que té assumptes pendents amb la justícia, que no pot tornar a Espanya, que viu a Waterloo. I, a més, la humiliació segona és que és un mediador internacional, un diplomàtic salvadorenc, decideix o no quines coses es poden acceptar entre el Govern d'Espanya i el senyor Puigdemont", ha manifestat, per afegir "com pot parlar de patriotisme el senyor Sánchez amb aquest panorama".

El líder del PP ha insistit que tot això "és una humiliació per al conjunt de la sobirania nacional i del poble espanyol". A més, ha dit que Sánchez "ha enganyat molta gent, començant pel seu partit" i s'ha mostrat convençut que "intentarà enganyar Puigdemont una altra vegada".

En aquest punt, ha dit que si arriba al Govern central el primer que haurà de fer el PP és "tornar la normalitat democràtica al país, a respectar les institucions de l'Estat, a respectar la justícia" i "a no intervenir els mitjans de comunicació".

"Recuperar l'esperança i el respecte per les institucions és imprescindible al nostre país. I aquest és el meu objectiu, l'objectiu de l'alternativa", ha ressaltat.