Feijóo considera una "anomalia democràtica" la reunió de Díaz i Puigdemont

MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat d'"inaudit" i "anomalia democràtica" que la vicepresidenta del Govern central en funcions, Yolanda Díaz, es desplaci fora d'Espanya "per mirar de negociar" la investidura amb l'expresident Carles Puigdemont, una persona que "està condemnada i buscada per la justícia a Espanya". A parer seu, si el cap de l'executiu en funcions, Pedro Sánchez, no li va donar cap autorització expressa per a aquesta trobada a Brussel·les, l'hauria de destituir.

"Si no destitueix Yolanda Díaz, el senyor Sánchez és còmplice necessari d'aquesta vergonya que hem viscut com a espanyols i com a europeus", ha declarat Feijóo en una entrevista a la Cadena Cope, recollida per Europa Press.

El president del PP ha insistit que només hi ha una possibilitat: o el president ho sabia i va autoritzar aquest desplaçament o ha de destituir la vicepresidenta de manera immediata. "És una anomalia democràtica. No conec antecedents a cap estat de la UE i és una desautorització clara a la justícia espanyola i un descrèdit a la qualitat democràtica d'Espanya", ha postil·lat.

SÁNCHEZ "ENS CONTINUA ENGANYANT"

Feijóo ha recalcat que en cap programa electoral "hi anava l'amnistia" i ha afegit que el mateix Sánchez va negar aquesta possibilitat. "És evident que ens ha enganyat i ens continua enganyant i pot ser que es descobreixi un dels grans enganys de la democràcia", ha afegit.

Respecte al fet que el PP també estigui disposat a reunir-se amb Junts, Feijóo ha diferenciant entre parlar i "cedir" com, a parer seu, farà el govern en funcions. "Crec que és prou clar que una cosa és parlar i l'altra claudicar", ha afirmat, per insistir que entre les dues trobades hi ha una "diferència substancial".