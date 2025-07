Feijóo confia a poder "aturar" l'acord de finançament singular de Catalunya

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confiat a poder "aturar" l'acord de finançament singular pactat entre el Govern central i la Generalitat i ha ironitzat en assenyalar que, després de sentir el rebuig a aquesta mesura dels presidents de Castella-la Manxa i Astúries, els socialistes Emiliano García-Page i Adrián Barbón, el "suïcidi" del PSOE "no és una prioritat" per a ells.

Així s'ha expressat en una roda de premsa a la seu nacional del PP a Madrid per fer balanç del curs polític, en què ha tornat a criticar l'acord de finançament singular català, que suposarà "la ruptura de la hisenda comuna i de la solidaritat territorial".

Feijóo ha expressat que un sistema així suposa que "els que cobrin més tindran millor sanitat, millor educació i millors polítiques socials" que els que tinguin menys.

MONTERO NO POT TREPITJAR ANDALUSIA

"El sistema de finançament no és un sistema de territoris, és un sistema de persones, i ho hem d'aturar. Jo no soc pessimista, crec que ho aturarem. La senyora vicepresidenta del Govern central, María Jesús Montero, no pot tornar a Sevilla si signa aquest acord. Ni a Sevilla ni a cap altra província andalusa", ha afegit, en al·lusió a la seva condició de líder del PSOE andalús i candidata a les pròximes autonòmiques.

Des del seu punt de vista, el finançament singular es basa en un "plantejament de privilegis absolutament contradictori amb els principis bàsics de l'esquerra". "No té cap sentit que una persona que cobra un milió d'euros tingui millor sanitat que una persona que cobra 20.000 euros", ha afirmat.