Feijóo confia que Macron formi un govern "en el qual s'excloguin els extrems"

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expressat aquest dilluns l'esperança que el president de França, Emmanuel Macron, formi un govern "en el qual s'excloguin els extrems", després de les eleccions legislatives franceses, en les quals ha guanyat el Nou Front Popular.

"Els extrems no resolen problemes i, per tant, espero que el senyor Macron tingui la possibilitat de conformar un govern en el qual s'excloguin els extrems tant d'un costat com de l'altre", ha dit en una roda de premsa al Parlament després de reunir-se amb diputats del grup parlamentari a Catalunya, estatals i membres de la direcció del partit i de les direccions provincials.

Ha lamentat el mal resultat d'Els Republicans i ha considerat que "caldrà reconstruir" el partit perquè, textualment, igual que a Polònia, Alemanya i Espanya, el PP sigui la primera força política.

"Els extrems d'un costat i de l'altre no formen part de les prioritats que necessita Europa per resoldre els seus problemes, que són molts", ha afegit.

La coalició d'esquerra Nou Front Popular ha aconseguit entre 180 i 215 escons a l'Assemblea Nacional després de la segona volta de les legislatives franceses celebrades diumenge, amb la qual cosa evita una majoria del partit d'extrema dreta Reagrupament Nacional, que obté entre 120 i 150 seients i queda així en tercera posició, segons la projecció publicada per les cadenes TF1 i LCI.