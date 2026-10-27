Feijóo condemna el nou "intent d"intimidació de l'esquerra violenta" a Bilbao

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrat la seva "més absoluta condemna" al "nou intent d'intent d'intimidació de l'esquerra violenta" als carrers de Bilbao amb uns aldarulls que han provocat la detenció de 19 persones, entre les quals set menors.
En un missatge a X, que ha recollit Europa Press, Feijóo ha defensat que després de les eleccions generals del 29 de novembre "hi haurà un govern que garanteixi l'ordre i la seguretat perquè l'Espanya decent visqui tranquil·la als carrers".
Després d'una manifestació d'estudiants en contra d'un acte de Vito Quiles aquest dilluns que, finalment, no s'ha celebrat, els carrers de Bilbao han patit desordres i nombrosos danys en el mobiliari urbà i locals de la ciutat.
El conseller basc de Seguretat, Bingen Zupiria, ha destacat "la gravetat" dels incidents comesos a la capital biscaina, com la crema de contenidors, de vehicles, "un atac brutal a una moto de la policia municipal i saquejos", a més de destrosses al mobiliari urbà.
L'alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha condemnat els aldarulls i ha afirmat que els responsables d'aquests actes violents "no són antifeixistes, són autèntics feixistes".
Per la seva banda, el lehendakari, Imanol Pradales, ha advertit que es detindrà tothom qui "generi un incident, aldarull, crema o el que sigui", i ha considerat "inacceptables" els avalots de la capital biscaina.