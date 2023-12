Feijóo condemna les paraules d'Abascal i l'acusa de fer el "joc" a Sánchez

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condemnat aquest dilluns les paraules del president de Vox, Santiago Abascal, que diumenge va assegurar que "hi haurà un moment" en què el poble voldrà "penjar dels peus" Pedro Sánchez, i l'ha acusat de fer un "gran joc" a l'estratègia del cap de l'executiu de "dividir" Espanya a través d'"un mur".

En concret, Abascal va assegurar en el diari argentí 'Clarín' que "hi haurà un moment" en què el poble voldrà "penjar dels peus" el president del Govern central, Pedro Sánchez, ja que, segons ell, és una persona que ha "venut" els seus principis i "pot fer qualsevol cosa" per mantenir-se en el poder, fins i tot "trepitjar les lleis" o "posar en risc la unitat nacional".

Preguntat en una entrevista a Telecinco per si condemna aquestes paraules, com li demana l'executiu, el líder del PP ha assenyalat que el seu partit les va condemnar "immediatament" després de saber-ho.

A continuació, el cap de l'oposició ha afirmat que aquestes manifestacions del líder de Vox "van en la mateixa línia que el president Sánchez de construir un mur a Espanya, un mur de les dues Espanyes".

UNA ESTRATÈGIA QUE "SEMBLA QUE LI VA BÉ A ABASCAL"

"Per tant no només són condemnables, sinó que no tenim res a veure amb aquests pronunciaments, els lamentem profundament. I crec que és un gran joc a l'estratègia de Sánchez i del PSOE de dividir Espanya a través d'un mur" construït des del Govern central que a Vox també li interessa continuar construint, ha ressaltat.

Després d'assegurar que es tracta d'unes paraules "lamentables" que no mereixen "més consideració que la seva condemna", Feijóo ha insistit que aquesta "és l'estratègia dissenyada pel PSOE i pel senyor Sánchez que sembla que li va bé al senyor Abascal".