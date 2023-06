Feijóo comptarà amb Cayetana Álvarez de Toledo i Borja Sémper en la llista de Madrid al Congrés

El PP no ha desvelat en quin lloc de la llista de Madrid acompanyaran el líder dels populars



MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóó, ha comunicat aquest divendres a l'exportaveu del Grup Popular Cayetana Álvarez de Toledo i al sotssecretari de Cultura i Societat Oberta, Borja Sémper, la voluntat que l'acompanyin en la llista de Madrid per al Congrés en les eleccions generals del 23 de juliol, segons han informat a Europa Press fonts populars.

Álvarez de Toledo, que ha acceptat l'oferta, ja va encapçalar la candidatura del PP per Barcelona en les generals del novembre del 2019, quan Pablo Casado liderava el PP, qui després la va designar portaveu parlamentària.

Malgrat l'hermetisme amb el qual la direcció del PP confecciona les llistes electorals, càrrecs del PP consultats per Europa Press ja donaven per fet aquests dies que Feijóo comptaria amb ella, en considerar-la un "actiu electoral" que pot atreure votants de Vox.

SÉMPER TAMBÉ ANIRÀ A LA LLISTA DE MADRID

Així mateix, Feijóo ha traslladat a Sémper, portaveu del comitè de campanya i responsable de Cultura de Partit, el desig que l'acompanyi en la candidatura de Madrid al Congrés en les generals del juliol.

Sémper, que va ser president del PP a Guipúscoa i portaveu del Parlament basc, fa diversos anys que resideix a Madrid, atès que va treballar entre 2020 i 2023 com a director de Relacions Institucionals d'una consultora.

Ara com ara, la direcció del PP no ha desvelat en quin número de la llista anirien Álvarez de Toledo ni Borja Sémper. També continua sent una incògnita qui serà el número dos de la llista de Madrid, lloc en el qual algunes fonts del PP situen Cuca Gamarra.