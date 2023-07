Feijóo es compromet a revaloritzar els pensions amb IPC i Sánchez assegura que omplirà la guardiola que PP va buidar

Sánchez aposta per més habitatge públic i Feijóo per disminuir els habitatges ocupats amb canvis processals

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha compromès a garantir la revaloració dels pensions conforme a l'evolució de l'Índex de Preus al Consum (IPC), mentre que el president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha proclamat el seu objectiu d'omplir la 'guardiola' "que el PP va buidar".

En l'únic 'cara a cara' entre tots dos candidats de la campanya electoral per als comicis generals del proper 23 de juliol, celebrat per Atresmedia, han discutit en el bloc sobre economia sobre les seves propostes per les pensions.

Al programa electoral, el PP recull el seu compromís a garantir la revaloració dels pensions, però sense precisar si seria conforme a l'IPC. Avui, el líder dels populars ha confirmat la seva voluntat que sigui així per evitar pèrdues de poder adquisitiu. "El compromís que tenim com partit és revaloritzar les pensions d'acord amb l'IPC", ha assegurat Feijóo.

L'actual cap de l'Executiu ha presumit d'haver recuperat i reconstruït durant aquesta legislatura el Pacte de Toledo amb una reforma dels pensions pactada amb la Comissió Europea i amb els agents socials --que recull la revaloració conforme a l'IPC-- i ha recordat al líder del PP que la seva formació "hi va votaren contra".

"El que hem fet, senyor Feijóo, ha estat reconstruir tot el que vostès van destruir: la reforma laboral i el diàleg social, reconstruir el Pacte de Toledo i revaloritzar les pensions conforme a l'IPC", ha subratllat.

Per a la propera legislatura, el president ha promès blindar la revaloració dels pensions conforme a l'IPC en la Constitució i a començar a omplir la guardiola dels pensions que el PP va buidar. "El meu compromís amb els ciutadans i, sobretot, amb els majors és que nodrirem tots els anys amb 5.000 milions d'euros la guardiola dels pensions", ha afirmat.

PRORROGAR HIPOTEQUES 7 ANYS

En matèria d'habitatge, el president del Govern ha promès que, de ser reelegit, s'aprovarà una mesura que farà que el sector financer hagi de perllongar durant set anys les hipoteques de totes els famílies amb rendes mitjanes d'igual o inferior a 37.800 euros, la qual cosa suposarà un estalvi de 300 euros al mes i de 3.600 euros a l'any.

A més, el cap de l'Executiu ha assegurat que s'apostarà per construir més habitatge públic, rehabilitar massivament habitatges i facilitar la compra d'habitatge als joves.

El líder del PP s'ha compromès a disminuir el nom d'habitatges ocupats mitjançant modificacions processals. "L'habitatge és un dels grans fracassos del govern del senyor Sánchez i crec que que els espanyols no s'ho mereixen", ha criticat Feijóo.

El candidat del PP ha retret a Sánchez haver pactat la Llei d'Habitatge amb ERC i amb Bildu. Així Feijóo li ha qüestionat per què li molesta que li recordi que ha pactat la Llei d'Habitatge amb aquestes formacions, i Sánchez ha respost: "Em molesta que vostès governin amb Vox".