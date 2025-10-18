Feijóo es compromet a "reduir la burocràcia" i eximir de l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros

Anuncia una mesura dirigida a reduir els tràmits en substituir les declaracions trimestrals de l'IVA per una anual
SORIA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipat diverses mesures contemplades en el seu pla integral per a l'autònom en el qual ha treballat "durant mesos i s'està perfeccionant", amb les quals s'ha compromès a "reduir la burocràcia", protegir "les ciutats de grandària mitjana" i eximir del pagament de l'IVA als autònoms amb ingressos inferiors a 85.000 euros anuals.
Aquest ha estat un dels punts que ha abordat el líder 'popular' durant una trobada amb autònoms celebrada a Soria per "escoltar" les seves propostes i denunciar el "sablazo" que, al seu judici, pretén el Govern de Pedro Sánchez amb la proposta per elevar la quota a aquest col·lectiu a partir de 2026.
Durant la seva intervenció, ha assegurat que per al PP "baixar els impostos no és una opció, és una obligació i una forma de fer justícia" amb l'objectiu de "retornar aire als quals mantenen aquest país en peus i mostrar respecte als autònoms".
Per tot això, el PP "baixarà els impostos a Espanya", perquè els ciutadans "no poden seguir pagant més que mai i tenint més dificultats per arribar a fi de mes". "I això és un projecte que convertirem en realitat quan arribem al govern, si aquest Executiu central se segueix negant a traslladar la directiva europea".
Feijóo també ha explicat un altre dels punts que contempla aquest pla integral i que se centra a "reduir la burocràcia", una qüestió en la qual ha assenyalat que els autònoms "no poden ser experts en gestions administratives", raó per la qual ha advocat perquè la declaració es fa una vegada a l'any.
Referent a això, ha apuntat que es revisaran els tràmits i s' "eliminarà tota la burocràcia innecessària" perquè l'autònom es pugui dedicar a treballar i que el seu negoci funcioni.
RELLEU GENERACIONAL
Aquesta mesura entronca de forma directa, ha precisat durant l'acte, amb la tercera qüestió que se circumscriu al relleu generacional. "Hi ha moltes explotacions ramaderes on els fills de la persona que pràcticament no té vacances perquè el bestiar no entén de festius ni de mes d'agost, no vol seguir", ha assenyalat.
Per aquesta raó, els 'populars' volen "intentar garantir el relleu i aconseguir mà d'obra qualificada", una mesura que també contempla ampliar la figura de l'autònom col·laborador als no familiars en cas de successió. "I així, l'autònom i l'aprenent pagaran una cotització conjunta en els cinc anys previs a la jubilació", ha puntualitzat.
Aquest pla integral pels autònoms, ha continuat el líder del PP, també preveu ajudar als joves amb la creació d'un contracte que tindrà els avantatges de l'aprenent sense la burocràcia del contracte de formació.
"El meu missatge és senzill. A Espanya ha de valer la pena treballar", ha explicat Feijóo, qui ha criticat que l'Executiu central vagi camí ja de la "desena pujada de la cotització dels autònoms". "L'última, anunciada el dilluns, elevaria els ingressos de la Seguretat Social en 5.739 milions d'euros en tres anys, segons l'Associació de Treballadors Autònoms", ha explicat.