Feijóo es compromet a garantir les pensions i construir un milió d'habitatges

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha compromès a garantir les pensions, a crear un milió d'habitatges, a auditar els comptes de l'Estat i a reduir la despesa supèrflua.
Així ho ha expressat el candidat del PP a la presidència del Govern central en les eleccions del 29 de novembre en un vídeo publicat a X, recollit per Europa Press.
Feijóo també es compromet a defensar la sobirania nacional i la integritat territorial a Ceuta, a Melilla i "on calgui".
"Em comprometo a regenerar la democràcia perquè les regles s'apliquin a tothom, també a mi", ha explicat, després d'afegir: "Qui toleri la corrupció hi haurà de respondre".
Després de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo), el líder dels populars s'ha compromès a revisar totes les infraestructures, especialment les del tren, "perquè siguin segures".
En matèria d'habitatge, Feijóo ha assegurat que aprovarà un pla d'habitatge que augmenti "de veritat" l'oferta. "Un milió de nous habitatges i més seguretat per als propietaris i inquilins. En 48 hores, okupes fora", ha subratllat.
Núñez Feijóo vol "ordenar" la immigració, perquè "Espanya té dret a triar qui entra, com i per a què" i promet "garantir les pensions, les d'avui, actualitzades amb l'IPC, i les dels joves amb un sistema que les blindi".
"Em comprometo a millorar la sanitat pública, amb més metges i millors condicions, perquè els professionals sanitaris puguin dedicar més temps a cada pacient i oferir-los la millor atenció possible", ha assenyalat.
El president del PP aposta, a més, per "elevar el nivell" de l'educació, "premiar l'esforç, reforçar l'autoritat del professor i aconseguir que el futur d'un nen no depengui del seu origen social o territorial".
També es compromet a fer que hi hagi "més seguretat" als carrers. "Les nostres forces i cossos de seguretat tindran els recursos i el reconeixement degut", ha remarcat.
Així mateix, promet abaixar els impostos, "revisant les més de cent pujades aprovades en aquests vuit anys", i apujar el salari mitjà perquè "treballar ha de compensar més que no fer res".
"Em comprometo a fer que Espanya sigui un país seriós i fiable, respectat a Europa i al món. Em comprometo a una nació de ciutadans lliures, iguals i amb futur. Em comprometo a gestionar perquè Espanya funcioni. Em comprometo amb el canvi que Espanya necessita", ha conclos.