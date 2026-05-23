Feijóo es compromet a endurir la política migratòria si arriba al Govern: "Qui venja a delinquir serà expulsat"

PALMA 23 maig (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha compromès a endurir la política migratòria en el cas que arribi a la presidència del Govern. "Qui vingui a delinquir serà expulsat del nostre país", ha subratllat.
Ho ha dit durant la clausura del XVII Congrés autonòmic del PP de Balears celebrat aquest dissabte en el Palau de Congressos de Palma i en el qual Marga Prohens ha estat reelegida com a presidenta dels 'populars'.
Un tram del seu discurs de clausura l'ha dedicat ha detallar els que seran els seus 5 compromisos, entre ells reemplaçar la política migratòria actual, "inhumana i insostenible", per una altra centrada a "protegir les fronteres, lluitar contra les màfies i respectar els valors".
"La il·legalitat no pot produir drets. Qui vingui a aportar serà benvingut, qui venja a delinquir serà expulsat del nostre país", ha subratllat entre aplaudiments de la militància.
Un altre del seus compromisos, ha prosseguit, serà posar límit a l'okupació il·legal d'habitatges i, com estableix la llei antiokupació que ara tramita el Congrés a instàncies del PP, que els okupes "hagin de sortir de la propietat en 24 hores".
"L'okupació genera conflictes veïnals, inseguretat, indefensió dels propietaris. No podem permetre'ns aquesta lentitud a recuperar l'habitatge d'un ciutadà. És de justícia i és raonable", ha defensat.
El nou model de finançament autonòmic serà un altre dels punts en els quals se centrarà, ha assegurat, amb l'objectiu que aquest inclogui qüestions com la insularitat, l'habitatge i els serveis públics. "Serà radicalment diferent al d'ara i tindrà en compte les necessitats dels espanyols", ha dit.
Un altre compromís serà la regulació de les costes per adequar la legislació "a la tradició costanera i pesquera i als nuclis de població costaners que existeixen des de fa desenes d'anys en moltíssimes zones".
"Tindrem una normativa pactada amb les comunitats autònomes, respectuosa amb el medi ambient, amb els nuclis tradicionals i amb la propietat privada. Anem a ordenar la costa del nostre país sense sectarismes, amb compromís, amb legislació, amb drets i amb obligacions", ha garantit.
L'últim compromís ha estat amb la sanitat pública i amb el col·lectiu de metges, "que porta 10 mesos de vaga que tenen dos responsables, la ministra i el president Sánchez".
"Jo em comprometo, i ho vaig fer per escrit amb el comitè de vaga, a augmentar les plantilles i les places MIR. I el més important, a fer una peça separada en el sistema de finançament de les comunitats autonómas per mesurar i finançar adequadament el Sistema Nacional de Salut", ha resolt.