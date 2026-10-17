Feijóo es compromet a deixar l'Estat del benestar millor de com el trobi si arriba a La Moncloa

Mateo Lanzuela - Europa Press
MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP i candidat a la Presidència del Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, s'ha compromès aquest dissabte a gestionar l'Estat del benestar per deixar-lo "millor" de com el trobi si arriba al Govern, alhora que ha defensat la necessitat de enfortir els serveis públics, anticipar-se als problemes i planificar els recursos per garantir-ne la sostenibilitat per a les pròximes generacions.
Així ho ha assegurat durant la seva intervenció en el XII Congrés Estatal d'Unidad Progresista de l'ONCE, celebrat a Pozuelo de Alarcón (Madrid), on ha reivindicat l'Estat del benestar com una de les grans conquestes col·lectives de la democràcia espanyola que "permet a milions de persones tenir més oportunitats, més protecció i més seguretat". "Vull que es cuidi, s'enforteixi i es garanteixi a les generacions futures. No visquem a costa dels nostres fills", ha afegit.
Feijóo ha plantejat tres principis per gestionar l'Estat del benestar: complir els compromisos, atendre les necessitats concretes de les persones i actuar amb responsabilitat. "Un Estat del benestar fort no és el que promet més, sinó el que compleix el que promet", ha assenyalat, posant com a exemple les polítiques d'habitatge.
Així, ha advertit que els serveis públics no poden convertir-se en "un laberint administratiu ni en una cursa d'obstacles per a aquells que més necessiten suport", ni les demandes socials en "una pelegrinació penosa com va passar amb la llei de l'ELA".
"ARRIBAR, TREBALLAR I RESOLDRE"
A més, el dirigent 'popular' ha criticat els serveis públics dels últims anys, i ha assegurat que el creixement de la població espanyola en gairebé quatre milions de persones en els últims anys "exigia planificació i una adaptació dels recursos humans i materials".
Feijóo també ha reivindicat les seves tres dècades d'experiència en la gestió pública i ha citat la seva etapa al capdavant de Correos, assegurant que va rebre una empresa "en números vermells" i la va deixar "en superàvit". "El meu compromís amb Espanya és exactament aquest. Arribar, treballar i resoldre", ha proclamat.
Finalment, el líder del PP ha apostat per superar un model merament assistencial d'atenció a la discapacitat i avançar cap a un altre basat en l'autonomia personal, amb l'ocupació com a element fonamental. Per a això, ha defensat reforçar la formació, l'orientació, l'adaptació de llocs de treball i l'accessibilitat tecnològica, amb especial atenció a les dones amb discapacitat, així com dedicar més recursos a aquestes polítiques i aprofitar el Fons Social Europeu.