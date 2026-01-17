Feijóo cita als seus 'barons' a Saragossa per fer un front comú contra el finançament de Sánchez

Marta Fernández Jara - Europa Press - Arxiu
En aquesta reunió, en plena precampanya aragonesa, els 'populars' volen traçar els eixos del model que Feijóo aprovarà si governa
MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirà aquest diumenge a Saragossa als presidents autonòmics del PP per fer un front comú contra la proposta de finançament que ha presentat el Govern de Pedro Sánchez i traçar les bases del model que el PP aprovarà si arriba al Palau de la Moncloa, segons han confirmat a Europa Press fonts 'populars'.
El PP ja ha anticipat que combatrà la proposta del nou model de finançament que ha presentat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que incrementa el percentatge de cessió a les CCAA de l'IRPF des del 50 al 55% i de l'IVA des del 50 al 56,5%, amb el que els recursos del sistema augmentaran en aproximadament 16.000 milions d'euros pel 2027.
Totes les CCAA --excepte Catalunya-- van expressar aquest dimecres en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) el seu rebuig explícit al nou model de finançament autonòmic presentat pel Govern per entendre que neix "viciat" pel pacte previ entre el Govern de Pedro Sánchez i el líder d'ERC, Oriol Junqueras.
Feijóo, que ha acusat a Sánchez de "jugar amb la igualtat" dels espanyols, ja ha avançat que portarà el rebuig de les CCAA a la reunió que té dilluns que ve en Moncloa amb el cap de l'Executiu per entendre que el sistema "no respon a les necessitats de la gent, sinó a l'exigències del separatisme". "Seré altaveu del que és just. No es pot seguir endavant amb això", va dir dijous passat.
EL PP DIU QUE, EN CAS D'APROVAR-SE, HO DEROGARÀ SI GOVERNA
El PP considera que el nou sistema que intenta "imposar" el Govern "riba el consens" i suposa una "deslleialtat institucional i una traïció als espanyols". No obstant això, la ministra d'Hisenda ha negat que hi hagi "privilegi" o "tracte de favor" a Catalunya amb el nou model i ha subratllat que les comunitats van a poder optar per no aplicar el nou sistema. "El que vulgui seguir amb un model previ perquè creu que li va millor, no hi ha problema", va dir aquest dimecres.
Encara que les CCAA del PP han expressat el seu rebuig en bloc al nou sistema, han evitat aclarir en aquest moment si s'acolliran a ell en cas de ser aprovat i es limiten a assenyalar que el Govern no té els vots perquè tiri endavant en el Congrés. Junts ha expressat el seu rebuig al nou model assegurant que la seva opció és un concert econòmic.
En qualsevol cas, fonts de 'Gènova' ja avisen que si arribés a aprovar-se, serà derogat quan Feijóo governi. De fet, el PP ha avançat que presentarà el seu propi pla de finançament consensuat amb les CCAA en "el termini d'un any" si arriba al Palau de la Moncloa, en línia amb les bases que ja es recullen a la declaració que el líder del PP i els seus presidents autonòmics van signar el 6 de setembre de 2024 en el Palauet dels Ducs de Pastrana (Madrid).
ACTUALITZAR EL DOCUMENT QUE FEIJÓO I ELS SEUS 'BARONS' VAN SIGNAR EN 2024
En aquell text, els 'populars' reclamaven una injecció econòmica de 18.000 milions dels fons Next Generation no executats pel Govern i negociar el finançament en fòrums multilaterals renunciant a caure en la "bilateralitat tramposa" i les "subhastes" del Govern de Pedro Sánchez. "Tots a l'una", va proclamar Feijóo llavors davant dels seus presidents autonòmics després de rubricar aquesta declaració, que volen actualitzar a Saragossa.
A més, el PP ja va esbossar els eixos de la seva proposta de finançament en la carta que els consellers d'Hisenda van manar a Montero al febrer de 2024, enmig del debat obert llavors per condonar el deute. Aquí, les CCAA del PP ja demanaven ampliar el muntant econòmic total del sistema de finançament, com es va fer en les reformes de 1997 i 2001, sobretot quan el cost dels serveis públics ha crescut.
En aquest document de fa gairebé un any, el PP també sol·licitava la creació d'un fons transitori per "pal·liar l'infrafinançament que pateixen totes les CCAA" i "garantir una veritable cogovernança dels fons Next Generation i futures injeccions econòmiques procedents de la UE". Així mateix, les autonomies del PP demanaven "blindar" el respecte a l'autonomia fiscal de les CCAA i condemnaven "la bilateralitat amb els separatistes".
A Saragossa, el líder del PP i els seus presidents visualitzaran en una foto el seu rebuig a la proposta de finançament del Govern, un "mal model" que suposa la signatura del "principi de desigualtat i insolidaritat", segons els 'populars'.
Aquesta trobada de Feijóo amb els seus presidents es produeix en plena precampanya electoral aragonesa, atès que el dia 8 de febrer hi ha convocades eleccions autonòmiques. El 'popular' Jorge Azcón, que opta a la reelecció, competirà amb l'exportaveu del Govern Pilar Alegria, entre altres candidats.