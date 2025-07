Feijóo censura el "míting" de Sánchez: No es pot governar sense "vergonya" i a còpia de "comissions i àudios"

MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat el president espanyol, Pedro Sánchez, per fer un "míting" en el seu balanç del curs polític aquest dilluns a La Moncloa i l'ha advertit que no es pot governar a còpia de "comissions i àudios" i sense tenir "vergonya".

"Avui a La Moncloa el president més feble, més envoltat per la corrupció i que més ha degradat les institucions i la imatge internacional del nostre país ha convocat un míting per tornar a mentir els ciutadans i dir com de bé governa", ha resumit Feijóo a l'inici de la seva intervenció en el Comitè Executiu del PP a la seu del partit a Madrid.

En aquest sentit, ha ironitzat que Sánchez presumeixi de govern quan "no té majoria, ni paraula, ni pressupostos, ni vergonya", ja que, segons ha dit, l'única cosa que té el cap de l'executiu és "corrupció, comissions i àudios".

Segons Feijóo, l'"única expectativa" que té aquesta legislatura és saber quin serà el "següent escàndol o engany del govern", ja que van arribant "un darrere l'altre" i a parer seu, "sempre pitjor" que l'anterior.

TINDRÀ UNA OPOSICIÓ FERMA

"No s'oblidarà mai que va ser Sánchez qui va donar galons i accés a diners públics a una colla de pocavergonyes dels quals no es va separar ni per aconseguir el poder ni per exercitar-lo", ha incidit en referència als implicats en el cas Koldo com l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán o l'exministre José Luis Ábalos.

En aquest sentit, el líder del PP ha promès que el Govern central tindrà al davant una oposició ferma perquè "no cola" això d'intentar fer que "tothom sembli igual". "Aquest govern no està en condicions de ser ajudat pel primer partit d'Espanya, només pot ser vigilat al parlament i serà derrotat a les urnes", ha avançat.