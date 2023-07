Alberto Núñez Feijóo celebrarà a Barcelona l'acte central de campanya del PP

El PP aspira a ser la segona força a Catalunya i a aconseguir un "resultat històric"

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, celebrarà a Barcelona l'acte central de la campanya electoral per a les eleccions generals del 23 de juliol, segons han explicat fonts del partit.

Els populars esperen un "resultat històric" a Catalunya, aconseguir fins a 10 escons i quedar com a segona força per darrere del PSC, per la qual cosa Feijóo començarà la campanya dijous a la nit a Castelldefels (Barcelona) i tindrà l'acte central a la capital catalana.

L'objectiu d'aquesta campanya passa per "concentrar el vot útil de la centredreta" espanyola per arrabassar la presidència al líder i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, després dels resultats de les municipals.

CATALUNYA COM A PRIORITAT

Els populars treballen amb l'objectiu de ser la segona força més votada a Catalunya, un resultat que "sens dubte" veuen possible a Barcelona, on aspiren a obtenir fins a 6 escons, mentre que a Girona i Lleida n'esperen aconseguir 1 i a Tarragona fins a 2.

De fet, Feijóo veu Catalunya com una prioritat perquè sigui el nou "motor d'Espanya" i han ressaltat que aquest any el candidat popular ja ha visitat la comunitat autònoma fins a deu de vegades.

L'última vegada va ser el cap de setmana passat, en un acte del partit sobre agricultura i ramaderia a Gimenells (Lleida) al costat de l'alcalde del municipi i cap de llista per Lleida, Dante Pérez, i la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat.