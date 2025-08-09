Feijóo celebra la "ràpida actuació" en l'incendi de la Mesquita de Còrdova: "Tant de bo el dany hagi estat mínim"

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la "ràpida actuació" en l'incendi de la Mesquita de Còrdova i ha transmès la seva esperança que el dany hagi estat "el mínim possible".
"És una gran notícia que l'actuació hagi estat tan ràpida. Tant de bo el dany a aquesta joia del nostre patrimoni hagi estat el mínim possible", ha assenyalat aquest dissabte a la nit el líder popular a través del seu perfil a la xarxa social X.
Poc després, els bombers han aconseguit extingir completament l'incendi declarat aquest divendres en una capella lateral i a la coberta de la Mesquita. Durant aquesta nit, una dotació s'ha quedat a la zona per vigilar i refredar les parets afectades. A més, el personal de manteniment de la catedral ha treballat en tasques de neteja, per la qual cosa aquest dissabte el temple obrirà en l'horari habitual.
Juntament amb el cos municipal de bombers i el personal de manteniment, s'han desplegat agents de la Policia Local i efectius de Protecció Civil per atendre qualsevol incidència a la zona afectada per les flames, que van començar passades les 21.00, segons ha informat el consistori cordovès en un comunicat.