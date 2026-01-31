Feijóo celebra l'amnistia a Veneçuela però lamenta la falta de pressió d'Espanya

Ramón Comet - Europa Press
MADRID 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'anunci d'una llei d'amnistia a Veneçuela per als presos polítics encara que la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, "no actua per convicció" sinó per "ordre d'EUA" i ha lamentat la falta de pressió del Govern d'Espanya en aquest assumpte.
"Delcy Rodríguez no actua per convicció. Ho fa per ordre d'Estats Units. Veneçuela és un país millor sense Maduro i Veneçuela serà un país encara millor amb Edmundo González i María Corina Machado", ha expressat el líder popular a través del seu compte personal a la xarxa social X.
A més, Feijóo ha assenyalat que ha hagut de ser Washington qui ha iniciat els primers passos per acabar amb la "dictadura" de Veneçuela i critica a Sánchez i Zapatero per la seva poca pressió per canviar el règim des del Govern d'Espanya.
"Però en el que aquest moment arriba, celebrem que la dictadura faci ara per ordre de Washington el que va haver de fer fa molt temps amb la pressió (que mai va arribar) del Govern d'Espanya. Lamento la posició que han tingut sobre aquest assumpte Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero. Tant de bo algun dia coneguem les seves veritables motivacions", ha afegit Feijóo en el seu comunicat.
El líder de l'oposició ha conclòs el seu escrit dient que des del seu partit no fallaran a Veneçuela i que el propòsit dels populars és ajudar a Veneçuela cap a una transició democràtica.
"El PP va introduir a María Corina Machado en la reunió dels primers ministres i presidents de l'EPP, fent de nexe entre Europa i la causa veneçolana. Nosaltres no els fallarem", conclou
LLEI D'AMNISTIA A VENEÇUELA
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat una llei d'amnistia per als presos polítics que romanen a les presons de Veneçuela, enmig de les excarceracions que s'han succeït després de la captura del president Nicolás Madur i que les ONG xifren ja en mes de 700 persones.
Delcy Rodríguez ha demanat als futurs beneficiar-vos d'aquesta llei i a els qui ja han estat excarcerats en les últimes setmanes que evitin "la venjança, la revenja i l'odi" i ha destacat que aquesta és "una oportunitat per viure en pau i en tranquil·litat a Veneçuela, amb diferències que n'hi ha".
En aquest nou projecte de llei d'amnistia quedarien fos les persones que es trobin empresonats per delictes com a homicidi, narcotràfic, corrupció i violacions greus als Drets Humans.