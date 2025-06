Feijóo celebra el Dia de l'Orgull LGTBI+: "No es pot discriminar ningú per estimar a qui ha triat estimar"

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrat el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI+ aquest dissabte en el seu dia internacional afirmant que "no es pot discriminar ningú per estimar a qui ha triat estimar".

Així ho ha expressat el líder de l'oposició a través d'un missatge publicat a X, en què ha mostrat el seu compromís amb la defensa de la llibertat i la igualtat de totes les persones LGTBI+.

El Partit Popular ha assenyalat també en un comunicat que "Espanya és avui un país més lliure i just per a aquells que pertanyen al col·lectiu". Els populars persegueixen la defensa d'una societat lliure, "en la qual puguem tots amb llibertat i sense por a la discriminació". De la mateixa manera, el compte del PP a X ha publicat un missatge per al col·lectiu: "Estimis a qui estimis, Espanya et vol".

Per això, amb motiu del Dia de l'Orgull, tant Feijóo com el seu partit mostra el seu total rebuig a qualsevol forma de "violència, odi o intolerància" i manifesten el seu compromís perquè cap ciutadà se senti exclòs per la seva condició sexual.

"El respecte i la llibertat no són patrimoni d'uns pocs: són drets de tothom", afirma el Partit Popular. A més, insisteix que l'educació i l'empatia són les eines per "construir una Espanya més justa" en què la diversitat sigui el camí d'una millor convivència.