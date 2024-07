Feijóo carrega contra Vox per "passar-se de frenada" i li demana que no "entorpeixi la governabilitat"

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat durament contra Vox aquest divendres pel seu "absurd moviment" de trencar els pactes autonòmics amb el PP, i li ha demanat que "no entorpeixi la governabilitat a les comunitats" ni "tampoc el canvi polític a Espanya perquè és imparable".

"Ja s'ho farà Vox amb l'absurd moviment que imposa als seus càrrecs a cinc comunitats. No han mesurat la decisió, s'han passat de frenada i han descarrilat. Però a nosaltres això no ens farà desviar ni un mil·límetre l'atenció", ha declarat, per assenyalar que aquest pas de Vox no els "desvia" del seu objectiu de servir els espanyols i de continuar "oferint una alternativa sòlida i útil a l'actual govern d'Espanya".

Així s'ha pronunciat en una compareixença davant els mitjans després que dijous la direcció nacional de Vox va acordar trencar els pactes autonòmics amb el PP a cinc comunitats i passar a l'oposició escudant-se en el 'sí' dels populars al repartiment de menors migrants. El president de Vox, Santiago Abascal, va culpar directament Feijóo d'aquesta decisió i va parlar d'"estafa".