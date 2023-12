Feijóo carrega contra Sánchez per la "vergonya" de permetre un mediador "expert en guerrilles": "En el nostre nom, no"

MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat durament contra el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, per la "vergonya" de permetre que un "expert suposadament en negociacions entre terroristes i guerrilles llatinoamericanes" --en al·lusió al diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Pérez-- actuï com a verificador en la reunió de PSOE i Junts a Suïssa. Després d'anunciar més protestes al carrer, ha afirmat que Espanya està "fent passos enrere" en la democràcia amb l'Executiu central de PSOE i Sumar.

"No acceptarem l'opacitat amb la qual es reuneixen i es negocia en la clandestinitat en nom dels espanyols. En el nostre nom, no; en el de la majoria dels espanyols, no; no es negocia en la clandestinitat la dignitat i la democràcia d'Espanya", ha proclamat Feijóo en un acte al temple de Debod a Madrid, amb prop de 15.000 persones segons el partit i unes 8.000 segons el Govern central.

Els participants, amb pancartes com 'Sánchez traïdor', han cridat 'Puigdemont a presó', 'Hi ha un president que és un delinqüent' o 'M'agrada la fruita' quan ha pujat Isabel Díaz Ayuso a l'escenari. Una delegació de Vox encapçalada pel secretari general del Grup Parlamentari, José María Figaredo, ha donat suport a l'acte, on també hi havia una caseta del sindicat d'aquesta formació, 'Solidaridad'.

Un dia després que s'ha revelat que PSOE i Junts han triat el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Pérez --expert en refugiats-- com a verificador internacional de les reunions que mantindran tots dos partits, Feijóo ha denunciat la "vergonya per recórrer a la mediació estrangera entre compatriotes".

Després de denunciar l'"opacitat" d'aquest contacte a Suïssa, ha afirmat que és una "humiliació" acceptar aquesta mediació i ha recalcat que "no es negocia en la clandestinitat la dignitat d'Espanya". Segons ha dit, un expert en "guerrilles" no ha de dir com Espanya tracta una de les seves comunitats. "Exigeixo, en nom d'Espanya, que cessi aquest despropòsit", ha reclamat.