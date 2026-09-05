Feijóo carrega contra Sánchez per aprovar el "model Junqueras" de finançament autonòmic per a "la seva supervivència"

Carlos Luján - Europa Press
"En quin cap cap aprovar el finançament de tots els espanyols quan han votat en contra el 80%?", es pregunta
GETAFE (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dissabte el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, d'aprovar el "model Junqueras" de finançament autonòmic, en el qual han votat en contra "el 80 per cent" dels espanyols, només buscant la seva "supervivència". Al seu entendre, es tracta d'una "falta de respecte" a les autonomies.
"En quin cap cap aprovar el finançament de tots els espanyols quan han votat en contra el 80%? Aprovar el finançament de les CCAA quan només ho han aprovat dues CCAA?", ha preguntat Feijóo, en al·lusió a Catalunya i Canàries.
Així s'ha pronunciat en un acte a Getafe (Madrid) per arrencar el curs polític amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, un dia després que el Ministeri d'Hisenda tirés endavant en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) la seva proposta de nou model de finançament autonòmic amb els vots de l'Administració General de l'Estat i el suport només de dues autonomies, Catalunya i Canàries.
"UNA FALTA DE RESPECTE"
El líder del PP ha explicat que en el finançament dels serveis públics de les CCAA el que es financia "és la vàlua dels ciutadans, no la pressió dels territoris". "El que es financia és el que costa la sanitat, l'educació i els serveis socials, no tenir sis o set vots més en el Congrés dels Diputats. Això no és cap sistema de finançament, és un sistema de supervivència", ha denunciat.
Segons ha insistit, la clau és "el cost efectiu dels serveis públics, no el tenir uns vots d'un líder independentista que, per cert, no forma part de cap govern d'Espanya, ni tan sols del govern de la Generalitat", en referència al líder d'ERC, Oriol Junqueras.
En aquest sentit, Feijóo ha assenyalat que adoptar per les altres comunitats autònomes "el model de Junqueras" és "una falta de respecte" perquè Junqueras "no és ningú a l'efecte de finançament autonòmic".
Feijóo ha garantit que "el que és de tots es parlarà entre tots i servirà a tots" i ha subratllat que, amb ell en la Presidència del Govern, Espanya tindrà un model de finançament autonòmic en el qual tots els espanyols seran tractats "amb igualtat i dignitat".
Finalment, el líder del PP ha acusat Sánchez d'abandonar les comunitats autònomes i ha afirmat que a "Espanya li sobra Sánchez" perquè al president li sobra el Congrés, el Senat, la Justícia, els mitjans de comunicació, la Policia i la Guàrdia Civil, Ceuta i el Rei. "Com no li han de sobrar les CCAA que governen millor que ell?", ha exclamat.
AYUSO: ÉS "INDIGNANT"
També la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurat el nou model de finançament aprovat en el CPFF, del qual es va absentar el Govern regional, que només busca "pagar la festa nacionalista a quatre mindundis", cosa que ha titllat d'"indignant".
"On anem a parar com a país? Els madrilenys no poden més, tots els matins treballant, pagant impostos, aixecant persianes per pagar la festa nacionalista a quatre mindundis perquè (Salvador) Illa pugui mantenir-se i (Pedro) Sánchez, després", ha lamentat la dirigent regional.
En el mateix acte ha criticat que el Govern vulgui que les comunitats autònomes "es mengin" el deute dels independentistes amb l'únic objectiu que Sánchez "compri les eleccions" a Catalunya i per crear una "nació paralegal".