Feijóo i Ayuso convoquen diumenge una nova protesta contra Sánchez, que veuen "més justificada" per la cita PSOE-Junts

El PP assegura que aquesta concentració, al Temple de Debod de Madrid, serà un acte "reivindicatiu" en defensa de la Constitució



MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han cridat a participar aquest diumenge en una nova protesta contra la llei d'amnistia que ha pactat Pedro Sánchez amb els independentistes i que pretenen convertir en un acte "reivindicatiu" a favor de la Constitució, que compleix 45 anys la setmana vinent.

Els 'populars' consideren que aquesta concentració, que tindrà lloc a partir de les 12.00 hores al temple de Debod, a Madrid, encara està "més justificada" per la reunió que estarien duent a terme aquest dissabte PSOE i Junts a l'estranger amb assistència d'un mediador internacional, segons han assenyalat a Europa Press fonts del partit.

Feijóo considera una "humiliació" que el Govern de Pedro Sánchez sigui controlat a distància pels independentistes de Junts, el partit de Carles Puigdemont. "Jo demano disculpes a tots els espanyols per la humiliació a la qual ens està sotmetent el Govern de Sánchez", va afirmar divendres, per exigir a Sánchez que reveli qui és el mediador internacional i qui el paga.

VOX ASSISTIRÀ A LA PROTESTA AL TEMPLE DE DEBOD

Vox ja ha anunciat que assistirà, una vegada més, a aquesta protesta del PP, com ja va fer amb la que va tenir lloc el passat 12 de novembre a la Puerta del Sol de Madrid i en altres capitals de província per rebutjar l'amnistia.

De moment, el partit de Santiago Abascal ha confirmat que hi assistirà el secretari general del Grup Parlamentari Vox, José María Figaredo, si bé no ha precisat que tingui previst acudir després a la seu socialista de Ferraz, com van fer membres d'aquesta formació en l'anterior mobilització del PP a Madrid.

En aquesta ocasió, l'esplanada del temple de Debod es troba a poc més de 800 metres de la seu socialista del carrer Ferraz, on desenes de persones fa gairebé una trentena de nits que es manifesten en contra de la llei d'amnistia i el recent govern de Pedro Sánchez.

Moltes d'aquestes protestes a Ferraz, a les quals Vox i el seu sindicat Solidaritat han donat suport, han acabat amb disturbis i detinguts per part de la policia. No obstant això, els 'populars' han expressat aquestes setmanes la seva condemna a aquests fets davant de la seu nacional dels socialistes.

De fet, fonts del PP han subratllat que els actes el PP són "pacífics". "Som garantia de canalitzar de manera cívica un malestar social creixent", han afegit les fonts consultades, que han afegit que es tracta d'un acte "obert" al qual pot assistir tothom.

UNA PROTESTA PER "DEFENSAR LA CONSTITUCIÓ"

Feijóo ha triat aquesta esplanada per dur a terme aquest acte "reivindicatiu" en defensa del text constitucional, que compleix 45 anys. Segons els 'populars', aquest homenatge s'ha de fer amb "més intensitat" aquest any perquè "potser és l'últim de la Constitució" tal com la coneixen actualment.

El PP ha deixat clar aquests dies que continuarà amb les seves mobilitzacions al carrer. "Nosaltres no callarem. Considerem que la responsabilitat que tenim és una responsabilitat màxima. Al meu parer, tenim una responsabilitat superior a la de Govern central, perquè és un govern irresponsable", va declarar Feijóo fa uns dies.

Ayuso també ha cridat a participar en aquesta concentració, en la qual també prendrà la paraula l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Defensem la igualtat de tots, alcem la veu per dir a Sánchez que Espanya no es ven i no a l'amnistia", ha assenyalat el PP en el seu compte oficial d'X, amb el hashtag 'Espanya no es rendeix'.

A part de l'objectiu de liderar el front "institucional, polític i jurídic" contra la llei d'amnistia, els 'populars' no volen descurar el front social i aquí competeixen amb Vox per capitalitzar el descontent i malestar social amb la llei d'amnistia.

El PP ja va promoure protestes a totes les capitals d'Espanya el passat 12 de novembre. En el cas de Madrid, on es va celebrar a la Puerta del Sol i els carrers limítrofs, aquesta mobilització va comptar amb l'assistència d'unes 80.000 persones, segons la delegació del Govern central, tot i que el partit la va xifrar en més de 500.000 persones.

Fa dues setmanes, Feijóo i càrrecs del partit van assistir a la plaça de Cibeles de Madrid a la concentració contra l'amnistia que van promoure més d'un centenar d'associacions de la societat civil, a la qual també va assistir el president de Vox, Santiago Abascal. Els organitzadors van xifrar en gairebé un milió els assistents mentre que la Delegació del Govern central va parlar de 170.000 persones.

A diferència de les anteriors, malgrat que en algunes províncies han mobilitzat militants, els 'populars' no aspiren a una concentració tan multitudinària aquest diumenge, i encara més quan se celebrarà a l'aire lliure i la temperatura mínima serà de tres graus.

Això sí, l'escenari triat per a aquesta protesta és nou: el parc del temple de Debod, un edifici de l'antic Egipte que va arribar a Madrid el 1972 com a regal d'agraïment per l'ajuda d'Espanya per salvar els temples que perillaven per la construcció de la presa d'Asuan.