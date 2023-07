Feijóo avisa Vox que els seus votants estan "prenent nota" de si vota amb l'esquerra

Apel·la al vot útil al PP en una vintena de províncies perquè el PP està a 25 escons de la majoria absoluta



MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apel·lat aquest dijous al vot útil al PP en les eleccions generals perquè el seu partit està a "25 escons de la majoria absoluta" i ha avisat Vox que els seus votants estan "prenent nota" sobre la seva actuació perquè si al final "vota amb l'esquerra" en algunes comunitats com Múrcia, s'estarà convertint en un "bon aliat del sanchisme".

"Jo crec que els seus votants també n'estan prenent nota, perquè si Vox està disposat a votar amb l'esquerra perquè no governi el PP, el que està és a favor que es quedi el sanchisme", ha assegurat en una entrevista a Telecinco, que ha recollit Europa Press.

Feijóo ha indicat que hi ha "molts votants de Vox que no volen sota cap concepte" que hi hagi la possibilitat que governi el "sanchisme amb els independentistes després de perdre les eleccions". De fet, ha indicat que hi ha una vintena de províncies on s'elegeixen 3 o 4 diputats, i ha cridat a "no dividir" el vot del centredreta. "Aquí hi ha la clau", ha manifestat, per afegir que hi ha en joc prop de 15 o 18 escons.

"L'OBJECTIU DEL PSOE ÉS GOVERNAR PERDENT"

Després de recalcar que l'objectiu de Pedro Sánchez és "governar perdent", Feijóo ha dit que el seu objectiu és tenir "més escons que l'esquerra" en les generals i obtenir una "majoria suficient" per governar, que és superar els 160 escons, per tenir un govern "sòlid".

Pel que fa als pactes de Vox, ha avisat que els seus votants estan "prenent nota" sobre com garanteixen el "sanchisme en algunes comunitats" com el cas de Múrcia, on a parer seu és "sorprenent" que la formació de Santiago Abascal pretengui entrar al govern de Fernando López Miras.

Feijóo ha denunciat que el PSOE estigui "buscant la por" en campanya i ha assenyalat que "aquell vídeo del dòberman" que van fer sevir els socialistes en el passat ara el "substitueixen per aquestes qüestions de la ultradreta".

"Nosaltres no pactarem amb partits independentistes ni amb Bildu, Sánchez sí", ha proclamat Feijóo, per afegir que el PSOE no té "com a objectiu que Vox no sigui al govern sinó que el PP no sigui al govern".