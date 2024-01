Feijóo avisa Sánchez que serà castigat a les urnes i tindrà un final "más aviat que tard": "Espanya no es ven"

"Rescatarem democràticament aquest país", proclama en la protesta del PP, l'assistència de la qual xifren "en més de 70.000 persones"



MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat aquest diumenge el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, que serà castigat a les urnes i que el seu govern tindrà un "final más aviat que tard" perquè "Espanya no es ven" i ha fet esclatar una "tempesta de dignitat" a tot el país que "cada dia és més forta". Al seu parer, el país no "li'n deixarà passar ni una".

"Rescatarem democràticament aquest país", ha proclamat Feijóo en la concentració que ha convocat el PP a Plaça d'Espanya per protestar contra la llei d'amnistia i les "cessions" de l'Executiu de Pedro Sánchez als independentistes, i l'assistència a la qual el partit ha xifrat en "més de 70.000 persones", segons fonts de la formació. Per la seva banda, la Delegació de Govern central ha xifrat l'assistència en 45.000 persones.

Es tracta de quarta mobilització des de la passada tardor que convoca el PP contra aquesta norma, que aprovarà dimarts que ve el ple del Congrés. Els manifestants que han assistit a aquesta mobilització amb el lema 'Una Espanya forta' han corejat lemes com 'Puigdemont a presó', 'No a l'amnistia' o 'Espanya mai bo serà vençuda'. A més, alguns ciutadans han portat pancartes en què es podia llegir 'Sánchez traïdor', 'Amnistia no', 'Pedro Sánchez a presó' o 'Ferraz, un crit d'unitat contra el 'sanchisme''.

Feijóo ha afirmat que Espanya "no es ven" i no "callarà", i ha apuntat que hi haurà més mobilitzacions al carrer. "Espanya no es ven, i menys en nom d'aquells a qui no els interessa Espanya", ha afirmat, per avisar que "derrocaran el mur" que ha construït Sánchez "amb arrogància i amb mentides" a través de "la veritat", "el sentit comú", "amb la Constitució" i "units".

SÁNCHEZ "PASSARÀ A LA HISTÒRIA"

A més, Feijóo ha afirmat que Sánchez "passarà a la història" per "les seves mentides", "per la seva conveniència disfressada de convivència", "per vendre el Partit Socialista" i "per posar en venda Espanya". A més, ha avisat que els espanyols no "li'n deixaran passar ni una" i, a part de tenir resposta a les institucions on governa el PP, també tindran resposta "a les urnes" quan hi hagi eleccions.

"Espanya està més mal governada que mai, però és més forta que mai", ha afirmat per afegir que un partit com el PP "mai" no havia tret tanta gent al carrer per demanar "igualtat". "És la prova de la resistència d'Espanya. Per més que la vulguin desballestar, Espanya no es trencarà", ha afirmat.