Feijóo avisa Sánchez que no hi ha "terrorisme bo i dolent" ni corrupció "bona i dolenta"

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit aquest dijous el president espanyol, Pedro Sánchez, que no hi ha terrorisme "bo i dolent", ni hi ha corrupció "bona i dolenta". Després d'assegurar que una "línia vermella no canvia d'un dia per l'altre", ha recalcat que ha demostrat no tenir "límits ni paraula", després de l'acord del PSOE amb els seus socis per blindar Tsunami i els CDR en la llei d'amnistia.

Així s'ha pronunciat en la presentació del president de La Rioja, Gonzalo Capellán, en un esmorzar informatiu d'Europa Press, al quan han assistit el president del Senat, Pedro Rollán, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, i el portaveu del partit al Congrés, Miguel Tellado.

En la seva intervenció, Feijóo ha denunciat la "perversió de les paraules" a les quals l'actual Govern central sotmet Espanya i l'ha avisat que "una línia vermella no canvia d'un dia per l'altre". És més, ha ressaltat que "la veritat no és opinable".

"No hi ha terrorisme bo i dolent i el terrorisme és sempre moralment inacceptable i imperdonable i més en un país com el nostre que en va patir durant dècades. Hem vist en pocs mesos moltes línies vermelles mòbils", ha afirmat.

PERDONAR ELS DELICTES EN FUNCIÓ DE QUI ELS COMET

De la mateixa manera, ha denunciat que per al Govern central hi hagi "corrupció bona i dolenta", amb delictes "que s'han de perseguir i d'altres que s'han de perdonar". A parer seu, el criteri que segueix per diferenciar-los "és el més pervers i el més allunyat de la idea de justícia i de política", ja que "creu que els delictes s'han de perseguir o perdonar en funció de qui els comet".

"I a qui volen donar suport els delinqüents? Aquesta és la veritat i la realitat. L'única veritat és que aquest govern només depèn de la voluntat d'un fugit de la justícia", ha dit, per acusar l'executiu de "conculcar la igualtat dels espanyols" per continuar en el poder