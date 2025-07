Feijóo avisa Puigdemont que Sánchez l'ha "estafat" amb l'amnistia

Descarta viatjar a Waterloo però diu que Junts ha de decidir si vol "continuar mantenint Sánchez i impulsant" el PSC a Catalunya

MADRID, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que no viatjarà a Waterloo per veure's amb l'expresident Carles Puigdemont tal com demana Junts si el PP vol abordar la situació política després de l'empresonament de l'exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.

Això sí, ha instat Puigdemont a reflexionar perquè, segons ha dit, Pedro Sánchez l'ha "enganyat", l'ha "utilitzat" i l'ha "estafat" amb l'amnistia i qui està "rendibilitzant" la situació és el socialista Salvador Illa.

"Jo no he mentit mai el senyor Puigdemont. El senyor Sánchez constantment. Sánchez l'ha estafat amb aquesta presumpta amnistia, que vaig dir des del principi que era inconstitucional i ho mantinc", ha manifestat Feijóo en una entrevista a Antena 3 recollida per Europa Press.

El president del PP ha indicat que, tot i que el Tribunal Constitucional avali la llei d'amnistia, aquesta norma "no passarà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè la malversació va en contra dels tractats i no es pot amnistiar allò que el dret europeu impedeix".

DEFENSA EL CONTACTE DEL PP AMB LA PORTAVEU DE JUNTS

En aquest punt, Feijóo ha indicat que Puigdemont "sap perfectament" que no negociarà amb ell ni viatjarà a Waterloo i ha defensat la "via de contacte" que el Grup Popular ha obert amb la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras.

"Suposo que la portaveu no farà res ni dirà res que el senyor Puigdemont no aprovi, però aquesta és la via de contacte lògica que hem de mantenir i en la qual hem d'insistir", ha manifestat.

Això sí, el president del PP ha reconegut que en aquesta legislatura el Grup Popular ha aprovat "moltes coses" conjuntament al Congrés dels Diputats amb Vox, Junts, Unió del Poble Navarrès i Coalició Canària.