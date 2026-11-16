Feijóo avisa a Lleida que el PP "no ignorarà els riscos del fonamentalisme islàmic"

Assegura que la immigració "no pot servir d'excusa per vulnerar" les lleis espanyoles i perjudicar la convivència
MADRID/LLEIDA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns a Lleida que la mà d'obra només s'aconsegueix amb una immigració "ordenada" i ha assenyalat que el PP establirà quotes màximes i vies legals perquè "la gent vingui de manera ordenada". Dit això, ha avisat que el PP "no ignorarà els riscos del fonamentalisme islàmic". "Hi farem front", ha garantit.
Així s'ha pronunciat durant la seva visita a l'explotació agrícola i ramadera La Carbona (Lleida) juntament amb el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, el candidat del PP al Congrés, Roger Melero, i el president del PP de Lleida, Xavi Palau.
Entre les seves promeses per al camp espanyol --amb fiscalitat específica, menys burocràcia i més control de fronteres-- si arriba a La Moncloa, Feijóo ha assenyalat que és conscient que cal incrementar la mà d'obra en l'agricultura i la ramaderia, un sector en el qual "la immigració és indispensable".
Feijóo ha explicat que es tracta d'"establir programes seriosos en origen per atreure la gent qualificada" i "amb contracte de treball". I es tracta, ha prosseguit, que compleixin les lleis espanyoles, igual que els espanyols.
"I això és el que farem, establir quotes màximes i vies legals perquè la gent vingui de manera ordenada i perquè la immigració sigui legal, ordenada, vinculada a les necessitats del nostre mercat laboral amb el compromís d'integrar-se en el compliment de les lleis que nosaltres hem de complir", ha afegit.
"LA IGUALTAT I LA DIGNITAT DE LES DONES SÓN INNEGOCIABLES"
Feijóo ha dit que ell creu que la "diversitat és enriquidora" i ha assenyalat que és "real" la voluntat d'integració del poble de Catalunya i del conjunt del poble espanyol. "Ara bé, si no es respecten els nostres principis bàsics, si no es respecten les nostres lleis, evidentment tenim dret a expulsar aquests immigrants", ha ressaltat.
En aquest punt, ha avisat que el PP "no ignorarà els riscos del fonamentalisme islàmic" sinó que "hi farem front" perquè "la immigració no pot servir d'excusa per vulnerar" les lleis espanyoles, qüestionar els valors del país o "perjudicar" la convivència.
"La llibertat, la igualtat i la dignitat de les dones són innegociables. I això ho han de saber tots els immigrants que estem disposats a acollir", ha afirmat rotund el candidat del PP a la presidència.