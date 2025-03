Feijóo avisa que la delegació de competències va contra la unitat d'Espanya

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat aquest dimecres que la delegació de competències en immigració a Catalunya que han acordat el PSOE i Junts és la "cessió més greu" del govern de Pedro Sánchez perquè, a parer seu, va contra la "unitat" d'Espanya. Per això, ha promès revertir-la si arriba al palau de La Moncloa.

"Probablement aquesta sigui la cessió més greu que hem viscut en la història constitucional, perquè aquesta vegada les conseqüències desborden la conjuntura local. Ja ni tan sols es perpetra contra l'article 149 de la Constitució sinó que es perpetra contra l'article 2 de la Constitució, contra la unitat d'una de les nacions més antigues del món", ha assegurat Feijóo durant la seva intervenció en el Congreso Faconauto 2025 al Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

El líder del PP ha assenyalat que "les fronteres, la política d'immigració, la política d'estrangeria" són la "política de seguretat nacional" que defineix qualsevol nació. "Per tant, el que s'està comprometent és la seguretat nacional perquè l'actual president del govern continuï sent president del govern", ha denunciat.

Després de rebutjar que a Espanya en un futur hi hagi "dues polítiques d'immigració", Feijóo ha promès "revertir" aquest acord del PSOE i Junts quan arribi al Govern central. "Estigueu segurs que no hi haurà dues espanyes ni 17. Espanya ha de ser i tornarà a ser una nació de ciutadans lliures iguals en la qual ningú no és més que ningú", ha proclamat.