Feijóo avisa que el concert català és una "mutació constitucional" i un "desafiament nacional": "Això ho hem d'aturar"

Espera que les discrepàncies en el PSOE impedeixin aquesta decisió "precipitada", no descarta tornar al carrer i demana al TC obeir només la Constitució

Creu que Sánchez es "mereix" una moció de censura i defensa convocar immediatament un Debat sobre l'estat de la Nació al Congrés



SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que els pactes del PSOE amb els independentistes, com el denominat concert català, estan provocant una "mutació constitucional" que porta a la "derogació" de la Constitució. Després d'assegurar que això cal "aturar-ho" perquè s'està "obrint un camí perillosíssim" que condueix a "la ruptura de 46 anys de convivència" a Espanya, ha admès que confia que les "discrepàncies" dins del PSOE i del Govern central impedeixin aprovar aquesta decisió "precipitada".

"Estem davant un desafiament nacional i jo convoco els espanyols a superar aquest desafiament nacional. Això transcendeix al que pot fer un polític o un partit. Això és una qüestió nacional, Espanya mai no ha viscut una situació com aquesta", ha declarat Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press, en la qual ha animat els demòcrates a "unir-se" per proclamar que "això no és possible".

Al seu parer, el pacte entre el PSC i ERC per investir el socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat és "una derogació constitucional". "I el Partit Socialista, que fa temps parlava de la necessitat d'evolucionar cap a un Estat federal, s'acaba d'esmenar a si mateix i ara ja parla d'un Estat confederal", ha criticat.

ESPERA QUE LES DISCREPÀNCIES DINS DEL PSOE IMPEDEIXIN APROVAR EL CONCERT

Després de recalcar que el concert català "és inconstitucional perquè trenca el principi de solidaritat territorial", ha explicat que el "concert basc i navarrès estan introduïts en la Constitució" mentre que "a la resta de CA hi ha un sistema ordinari de finançament".

Després d'assegurar que el seu partit treballarà perquè aquest finançament singular de Catalunya "no es produeixi", ha admès que confia que "dins del PSOE i fins i tot dins del Govern central hi hagi discrepàncies que impedeixin a Sánchez aprovar aquesta decisió precipitada". "Tinc esperança que membres del Partit Socialista fiquin la banya en la igualtat de tots els ciutadans", ha recalcat.

En aquest punt, ha assenyalat que el PP i els seus presidents autonòmics intentaran "impedir la desigualtat davant la sanitat, l'educació i els serveis públics a Espanya". En aquest context ha emmarcat la reunió que el 6 de setembre mantindrà amb els seus 'barons' territorials, després que Sánchez s'ha "negat a convocar la Conferencia de Presidents" i estigui provocant "una mutació constitucional" a través dels seus pactes amb els independentistes.

UNA REUNIÓ AMB ELS SEUS 'BARONS' PER PARLAR DEL QUE ÉS "DE TOTS"

Feijóo ha assenyalat que en aquesta trobada parlaran del que "és de tots, dels diners dels espanyols, no dels diners dels seus territoris" perquè, al seu entendre, "el finançament autonòmic no és el finançament d'un territori", sinó "el finançament dels ciutadans que viuen en aquest territori i del conjunt de la nació".

"No farem cap front contra ningú. El que volem és que el que és de tots es reparteixi entre tots. Hi havia una frase molt bona del senyor Bono, que deia que 'els que volen menjar sols és que volen menjar més'. Doncs és una pena que el Partit Socialista no se l'apliqui", ha apuntat.

Segons Feijóo, el concert "és la manera de comprar la investidura del president a la Generalitat" i "és contrari a la Constitució". "I això ho hem d'aturar perquè, si no, estem obrint un camí perillosíssim que no porta enlloc, excepte a la ruptura de 46 anys de convivència al nostre país", ha alertat.

En ser preguntat per si el PP està disposat a sortir al carrer contra el concert català, Feijóo ha assegurat que el seu partit "continuarà defensant amb més èmfasi la solidaritat i la igualtat de tots els espanyols", atès que "està en el moment de més perill", si bé ha dit que "les fórmules les decidiran dins del partit", sense descartar tornar a sortir al carrer.

"QUI ES FIA ARA DEL GOVERN CENTRAL?"

Després de les paraules de la vicepresidenta María Jesús Montero negant que el pacte PSC-ERC sigui un concert econòmic, Feijóo ha dit que el PP coneix les capacitats de la ministra "per dir una cosa i la contrària". "Però qui es fia ara del que digui el Govern central? El que és important és el que pacta per escrit i si es revisa el que han pactat el PSOE i els independentistes catalans, és evident que aquí hi ha una sobirania fiscal", ha declarat, per afegir que unes CA "tindran el 50% del que es recapti a la seva comunitat" i la "Generalitat de Catalunya tindrà el 100%".

Davant els passos que està fent el Govern espanyol, Feijóo ha al·ludit al paper del Tribunal Constitucional. "Jo demano als membres del TC, primer, que només obeeixin la Constitució i, segon, que l'acreditin abstenint-se de participar en assumptes en els quals no s'haurien de pronunciar per les seves anteriors responsabilitats polítiques", ha demanat.

En aquest punt, ha avançat que si arriba a La Moncloa "no hi haurà cap membre del Constitucional que hagi ostentat càrrecs polítics, almenys, en els últims cinc anys". "Això ho aconseguim pel Consell General del Poder Judicial i per la Fiscalia General de l'Estat. I per això ho vaig pactar", ha assenyalat.

En ser preguntat quins altres passos planeja el PP davant d'aquest "desafiament nacional" que denuncia i si podria buscar suports parlamentaris per una moció de censura, Feijóo ha assenyalat que Pedro Sánchez és el "president que més mereix una moció de censura".

SOBRE LA MOCIÓ: "NO COMPRARÉ LA MONCLOA EN UNA SUBHASTA"

"Però també li dic, jo no compraré la Presidència del Govern central perquè no vendré els espanyols. Si es treu a subhasta com es va treure la investidura, la guanyarà sempre el PSOE", ha manifestat, en al·lusió als pactes segellats fa un any entre Sánchez i els independentistes.

Feijóo s'ha mostrat convençut que si hi ha generals el PP "les guanyarà amb una diferència prou clara com perquè es produeixi un canvi polític a Espanya". Fins llavors, ha indicat que el PP s'ha de centrar a "aturar" aquest "desafiament nacional".

"Jo compliré amb el meu deure. El meu deure és poder contiuar mirant els espanyols a la cara durant el temps que em dediqui a la política i després també", ha manifestat, per subratllar que "dirà als espanyols el que està passant al nostre país".

Dit això, Feijóo ha afirmat que el Partit Socialista "ha caigut en tal decadència que, excepte en comptadíssimes excepcions, ningú no s'atreveix a badar boca" perquè "serà expulsat del Partit Socialista de manera directa o indirecta".

Quan gairebé es compleix un any de la investidura de Sánchez, Feijóo ha anunciat que el Grup Popular exigirà la celebració d'un Debat sobre l'estat de la Nació per poder debatre i votar al Congrés "en viu i en directe" sobre "les presses de la investidura del senyor Sánchez" i "també de la investidura ara del president de la Generalitat", si bé ha pronosticat que el Govern central "defugirà" aquest debat general.

Feijóo ha emmarcat en el "desafiament nacional" que al seu parer viu Espanya la "utilització" de les institucions que fa el Govern espanyol, citant el que passa amb la Fiscalia, l'Advocacia o el Tribunal Constitucional. També ha posat el focus en presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE i l'entorn de Sánchez, i ha denunciat que els independentistes facin "els ulls grossos" davant d'aquests fets perquè l'Executiu central "els dona tot el que demanen".

"Hem de restituir la confiança i independència de les institucions. Hem de restituir la igualtat dels ciutadans davant la llei i restituir la solidaritat en els recursos públics", ha asseverat.