Alberto Núñez Feijóo avisa que el BNG vol "traslladar el model de fractura a Galícia"

MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat aquest dilluns que el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) vol "traslladar el model de fractura a Galícia" i ha defensat exportar a Espanya la política gallega que practica a la Xunta Alfonso Rueda, qui, a parer seu, ofereix "confiança", "seguretat", "certesa" i "garantia".

"Cal que la política nacional s'assembli més a la política gallega que no pas portar a Galícia tot el que no fa cap bé a cap espanyol", ha proclamat Feijóo en la presentació de l'esmorzar informatiu organitzat pel diari 'La Razón' amb el president de la Xunta.

A pocs dies que arrenqui oficialment la campanya gallega, Feijóo ha afirmat que Rueda representa la "seguretat que no fallarà a qui dipositi en ell responsabilitats i esperances", alhora que representa la "certesa" que "davant els problemes sempre mirarà de buscar solucions". "I és la garantia que Galícia no emprendrà camins cap enlloc", ha postil·lat.

És més, ha dit que representa la "confiança", que és "com una terra pot progressar". A parer seu, defensa un "projecte comú" que no busca "la repartició de porcions". "I és així com Galícia no ha parat en cap moment els darrers tres lustres mentre en altres territoris d'Espanya es frenava el progrés perquè es produïa una enorme divisió social i també una divisió política", ha avisat.

Feijóo ha assegurat que en les eleccions a Galícia "es decideix el Govern de Galícia i també alguna cosa més", atès que "els gallecs decidiran entre dues maneres d'entendre les responsabilitats públiques": la que "multiplica les dificultats com malauradament estan patint els catalans des que va començar el procés independentista" o la que "resol" els problemes dels ciutadans.

A parer seu, és "evident que el Govern d'Espanya ha triat la primera opció i l'ha estès a tota la nació exclusivament per la seva conveniència partidista i per la seva la conveniència personal" del president del Govern central.