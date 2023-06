Feijóo avança el seu decàleg: menys impostos, la sedició i revisar les lleis aprovades amb Bildu

Diu que la lluita per la igualtat i contra la violència de gènere serà una "política transversal", allunyada del partidisme

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avançat aquest dilluns un decàleg amb les primeres mesures que aprovarà si arriba al palau de La Moncloa després de les generals del 23 de juliol: abaixar l'IRPF, recuperar el delicte de sedició i augmentar les penes per corrupció. A més a més, ha afirmat que convertirà la lluita contra la violència de gènere en una política transversal, aprovarà la llei orgànica del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i revisarà les lleis i mesures "en les quals el vot de Bildu" ha estat "decisiu".

"El vot de Bildu no servirà de res al nostre país, llevat que s'adeqüi a la Constitució", ha proclamat en l'esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, al qual han assistit la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i els candidats a presidir Múrcia i La Rioja, Fernando López Miras i Gonzalo Capellán. També hi havia bona part de la direcció nacional del PP i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

SÁNCHEZ OFEREIX "CONTINUÏTAT", "NO UNA RECTIFICACIÓ"

Feijóo s'ha presentat com una persona previsible i moderada i ha indicat que el president del Govern central el que ofereix és la mateixa política que ha aplicat aquests darrers cinc anys al palau de La Moncloa.

"No ofereix una rectificació del que va fer sinó una continuïtat augmentada, amb quatre anys més del mateix", ha emfatitzat, per reiterar que el seu objectiu és aconseguir una majoria suficient per governar en solitari, sense dependre de Vox. Segons ha recalcat, el canvi no és un canvi d'un govern per un altre sinó d'una política "detestable per una política decent".

A continuació, Feijóo ha concretat el decàleg dels seus primers 100 dies si governa: en primer lloc ha dit que els espanyols pagaran "menys pels seus governs i per tota la cort que circunvala al Govern" central, que serà "més petita que l'actual". En segon lloc, sabran des del principi "la situació del seu país" perquè els dirà com estan els comptes.

En tercer lloc, ha indicat que "pagaran menys impostos per al 2023" perquè abaixarà l'IRPF a les rendes mitjanes i baixes". En quart lloc, ha assenyalat que recuperarà el delicte de sedició i augmentarà les penes per corrupció". A més a més, ha afegit que en els primers 100 dies remetrà una llei orgànica del CGPJ per garantir la independència del Consell i de jutges, magistrats i fiscals.

CITARÀ ELS AGENTS SOCIALS I LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS

A més a més, el líder del PP ha assenyalat que la lluita per la igualtat i contra la violència de gènere serà una "política transversal", "allunyada de qualsevol intent partidista per part de ningú". En setè lloc, ha indicat que parlarà amb els agents socials per fixar els objectius de la legislatura en l'àmbit del diàleg social.

També ha avançat que revisarà "una a una les lleis i mesures en les quals el vot de Bildu ha estat decisiu"; convocarà una Conferència de Presidents per fixar el calendari de treball de qüestions imprescindibles, com els fons europeus, la política de l'aigua o el finançament autonòmic. En desè lloc, ha subratllat que la presidència espanyola serà una qüestió d'estat, que no "ocultarà" el líder de l'oposició.