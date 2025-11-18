Feijóo avança que hi haurà relleu de Mazón al capdavant del PPCV "en les pròximes setmanes"

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avançat aquest dimarts que hi haurà relleu de Carlos Mazón com a president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana "en les pròximes setmanes", un cop hagi estat investit president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca. Segons ha assenyalat, l'elecció d'un nou president del PPCV es produeix a "instància" del mateix Mazón i ell hi està d'acord.
En unes declaracions als mitjans, després d'intervenir en la IV edició del Foro Metafuturo a l'Ateneo de Madrid, Feijóo ha indicat que Mazón, quan va presentar la dimissió com a president de la Generalitat Valenciana --el passat 3 de novembre--, també va posar a disposició del partit el càrrec com a president del PPCV.
"Em va notificar que entenia que havia de deixar la presidència del partit i jo hi estic d'acord. I per tant, en les pròximes setmanes espero que, un cop finalitzi la investidura del nou president de la Generalitat Valenciana, fem el relleu adequat en el partit", ha manifestat.
Feijóo ha subratllat que el relleu es produeix "a instància" de Mazón. "I crec que de manera molt correcta i molt coherent amb la decisió de dimitir com a president de la Generalitat i, per tant, també de dimitir com a president del partit a la Comunitat Valenciana", ha declarat.