Feijóo augura la caiguda del Govern central per "la mentida i la corrupció": "Però nosaltres no deixarem caure el país"

CÒRDOVA, 10 març (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat aquest diumenge la caiguda del Govern de Pedro Sánchez, al qual ha acusat d'haver arribat al poder "amb la mentida i la corrupció" i d'estar ara "segrestat" pels seus socis independentistes.

"Aquest govern caurà, però no deixarem caure aquest país. Sánchez caurà per les mateixes raons que ha aconseguit la presidència, per la mentida i per la corrupció", ha afirmat durant un míting a Còrdova aquest diumenge, després de la signatura de la denominada 'Declaració de Còrdova', subscrita juntament amb els presidents autonòmics populars.

Feijóo ha assegurat que "la legislatura serà tan llarga com el profit que vulguin treure els socis" a Sánchez: "Mentre els sigui útil, li prorrogaran el mandat dia a dia. I quan ja no els sigui útil, el deixaran caure en l'ostracisme i en la indignitat", ha vaticinat.

"Amb independència del moment de la caiguda de Sánchez, no s'emportarà per davant el país com s'està emportant per davant el partit", ha indicat perquè, precisament, el PP "no ho permetrà". "Ni ho permetrem, com el primer partit d'Espanya, ni ho permetrem des dels governs autonòmics on es governa Espanya", segons el líder popular.

A més, ha contrastat la "deshonra" que, al seu parer, està causant l'Executiu central amb la gestió dels governs autonòmics populars. "La societat espanyola que ha aconseguit el Govern central en aquests quatre mesos es poden explicar en quatre segons i sobra temps. En canvi, la deshonra que estan causant en aquest país s'explicarà durant quatre dècades", ha avisat.

Feijóo ha reivindicat que "els governs escolten els ciutadans" perquè "els polítics són els seus servidors", al contrari que el Govern central, que "no busca l'aprovació de l'independentisme", sinó que està "tutelat" i "conspira en secret contra la sobirania nacional".

"Per això ens tindran davant, per aturar amb tots els instruments legals, davant totes les instàncies, cadascun dels despropòsits que estem veient", ha sentenciat Feijóo, que, així mateix, ha assegurat que el PSOE "ja no gestiona, sobreviu, i ja no governa, subsisteix".