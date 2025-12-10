Feijóo ataca Sánchez amb el cas Salazar i el president presumeix de defensar les dones

El president diu que si hi ha una "amenaça" per a les dones és la "coalició negacionista" de Feijóo i Abascal
MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacat el president del Govern central, Pedro Sánchez, amb el cas Salazar i ha advertit que "no és un cas aïllat" sinó un "codi de conducta", en referència als "quatre casos" que afecten el president de la Diputació de Lugo. En el seu torn, el president espanyol ha dit que l'"assetjament laboral" és "un problema estructural" i ha presumit de fer costat a les dones.
"Aquest govern dona suport a les dones i si hi ha una amenaça és la coalició negacionista que vostè forma amb el senyor Abascal", ha etzibat Sánchez al cap de l'oposició durant la sessió de control del Congrés dels Diputats.
I com a prova que el seu executiu dona suport a les dones, Sánchez s'ha referit a la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), la llei que fa obligatoris els "protocols antiassetjament", la llei de paritat o la revaloració de les pensions conforme a l'IPC. A més, ha acusat el PP de no fer "res" en els casos d'assetjament sexual a Algesires o Estepona, com ja van fer a Ponferrada amb el cas Nevenka.
En plena polèmica per la gestió que el PSOE ha fet del cas Salazar, Sánchez ha admès que el feminisme dona "lliçons a tothom". "A mi el primer. I la gran diferència entre el PP i nosaltres, és que nosaltres assumim els errors quan es cometen i actuem en conseqüència. Vostès el que fan és abraçar-se a l'error històric que es diu Vox", ha traslladat als populars.
FEIJÓO AVISA QUE EL CAS SALAZAR "NO ÉS AÏLLAT"
En el seu torn, Feijóo ha preguntat a Sánchez "quins atributs va veure" en Santos Cerdán, Koldo García i Paco Salazar "per convertir-los en els seus homes de confiança". "Els va triar perquè estan fets a imatge i semblança seva. Vostè no és millor que ells", ha dit al president.
En el cas concret de Paco Salazar, apartat del partit i del seu càrrec a La Moncloa per les denúncies d'assetjament sexual, ha recordat que va ajudar Sánchez en les primàries a Andalusia i "el volia nomenar secretari d'Organització" però "ho van frenar" arran d'aquestes denúncies.
A més a més, li ha retret que destituís Salazar de La Moncloa, però després "el contracta amb fons públics" del Partit Socialista. I ara l'han enxampat donant per tancades les denúncies, les quals alguns de vostès diuen que són picabaralles internes", ha manifestat.
"LA LLIÇÓ DE FEMINISME ALS PROSTÍBULS"
Feijóo ha indicat que el de Salazar no és "un cas aïllat", després dels "quatre casos del president de la Diputació de Lugo", el socialista José Tomé. "És el seu codi de conducta. Ara tothom sap que, entre l'assetjador i l'assetjada, protegeix l'assetjador", ha etzibat a Sánchez.
El líder del PP ha recalcat que el feminisme "no es predica, es practica". "La lliçó de feminisme l'haurien explicar" a Sánchez "als prostíbuls", ha manifestat, en al·lusió al negoci de saunes del seu sogre.
Així mateix, ha demanat a Sánchez que "no fugi més" perquè el seu "temps s'ha acabat". "En això, no sigui també l'últim a assabentar-se'n", l'ha aconsellat, després d'advertir-li que està "perjudicant la imatge d'Espanya i els espanyols" perquè "no té més que escàndols".
SÁNCHEZ: "L'ASSETJAMENT LABORAL" ÉS "UN PROBLEMA ESTRUCTURAL"
En la seva rèplica, Sánchez ha afirmat que "l'assetjament laboral" segons una enquesta del Ministeri d'Igualtat publicada fa pocs dies "és un problema estructural, sistèmic". "Una de cada tres dones manifesta que ha patit assetjament laboral en el seu entorn", ha relatat.
El cap de l'executiu espanyol també ha destacat davant el ple del Congrés que el seu govern va aprovar una llei que obliga a aprovar "protocols antiassetjament" a totes les organitzacions polítiques.
"Què és el que han fet vostès, per exemple, amb un suposat cas d'assetjament a Algesires, amb l'alcalde d'Algesires o l'alcalde d'Estepona? El mateix que van fer a Ponferrada en el cas Nevenka. Res. Cap activació del protocol", ha etzibat al Grup Popular.
A continuació, Sánchez ha citat la pujada del salari mínim interprofessional que beneficia les dones treballadores, la revaloració de les pensions conforme a l'IPC, la llei de paritat o el pacte d'estat contra la violència de gènere.
També ha destacat que el seu govern va aprovar la "recuperació de la cotització a la Seguretat Social dels cuidadors dels familiars dependents, la majoria dels quals són dones". Segons ha subratllat, es tracta de mesures que "beneficien" les dones.