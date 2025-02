Feijóo ataca el Govern central amb l'SMI i el "paripé" entre els seus ministres

MADRID 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat aquest dimecres contra el Govern central després d'anunciar que la pujada de l'SMI tributarà en l'IRPF i ha denunciat el "paripé" entre els seus ministres pel xoc que van protagonitzar la vicepresidenta Yolanda Díaz i la portaveu Pilar Alegría. No obstant això, el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha replicat que amb el govern de Mariano Rajoy es "va congelar".

"Ara entenc per què vostès quan governaven van congelar el salari mínim, perquè no tingués retenció en l'IRPF. És clar, molt millor viure amb 735 euros al mes, que era com el van deixar el 2017-2018, que no pas als 1.184 euros al mes que el Govern d'Espanya està deixant l'SMI", ha contestat amb ironia Sánchez a Feijóo en la primera sessió de control al Govern central d'aquest 2025 durant el ple del Congrés.

Sánchez ha recalcat al Grup Popular que tenen aquest debat perquè el seu executiu en aquests set anys "ha apujat un 61%" l'SMI i amb el PP "sempre en contra". "En tot cas, benvingut a l'escut social, senyor Feijóo", ha exclamat amb ironia.

No obstant això, el cap de l'oposició ha assegurat que "quedar-se amb la meitat de la pujada de l'SMI ni és progressista ni és justícia social", i ha criticat el "paripé que ahir van muntar els ministres de Sumar amb els ministres socialistes". "Senyora Díaz, a Pablo Iglesias això no l'hi haurien colat", ha etzibat a la vicepresidenta i ministra de Treball.