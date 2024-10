Feijóo assenyala que la seva ambició és que Espanya "deixi de ser notícia per la corrupció i la hipocresia"

Aspira a ser un president "amb agenda de país, no amb agenda judicial"

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assenyalat aquest dissabte a Oviedo que la seva ambició és que Espanya "deixi de ser notícia per la corrupció i la hipocresia" com, diu, ha fet a Andalusia el seu actual president, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Feijóo ha fet aquesta afirmació durant la seva intervenció a l'acte de condecoració de Moreno Bonilla amb la Insígnia d'Or i el Carnet de Soci d'Honor de l'Associació del Dia de Galícia a Astúries, entitat de la qual Feijóo n'és president d'Honor.

A l'acte també han acudit el president del PP d'Astúries, Álvaro Queipo; i l'alcalde d'Oviedo, Alfredo Canteli, així com regidors i diputats del PP juntament amb membres de l'associació.

Feijóo ha incidit en què "només se li podia ocórrer a un gallec intel·ligent unir les comunitats en aquests temps", en referència al president de l'associació, Manuel Fernández Quevedo, agraint a l'entitat la seva voluntat per "vertebrar el país des de la societat civil" i "afavorir el diàleg entre les comunitats autònomes".

Per a Feijóo, a Espanya li aniria "molt millor" amb els valors d'aquesta associació que amb els valors de l'actual govern d'Espanya. En aquest sentit, ha defensat l'Estat de les autonomies com a garantia "de la diversitat i de la igualtat".

Valora Feijóo que la tradicional "germanor" entre Galícia i Astúries s'ampliï ara amb aquest reconeixement al president d'Andalusia. "És amic de Galícia i des d'avui té un compromís especial també amb Astúries", ha dit de Moreno Bonilla.

Sobre el dirigent andalús, sosté que és una mostra de l'Espanya en la qual creu. "La que se serveix de la seva pluralitat per enriquir-se mútuament, no per empobrir a ningú", apunta, rebutjant "crear artificialment comunitats de primera i de segona".

"Juanma és un dels polítics més influents, coneguts i reconeguts d'Espanya. Ha defensat Andalusia sense perjudicar ningú", elogia, destacant la seva tasca en la "història de progrés real d'Andalusia en aquests últims anys".

Aquest progrés, afirma, és "fruit d'un canvi en valors i prioritats a Andalusia". "Canvi de la resignació per l'ambició, de l'estancament per la reforma constant, de la demagògia per l'obertura i calma, i de les corrupteles per l'honestedat", assevera.

"Juanma representa tot això i la meva ambició és que Espanya també deixi de ser notícia per la corrupció i la hipocresia", ha remarcat, aspirant a ser un president "amb agenda de país, no amb agenda judicial".