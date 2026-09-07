Feijóo assegura que Vivas ha frustrat un "pla" que incloïa alguna "cessió" al Marroc

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns que els espanyols tenen dret a saber "què ha traslladat Espanya al Marroc" i quina resposta ha rebut després de la "invasió" de Ceuta a finals de juliol i l'informe policial que apunta a gendarmes marroquins en l'entrada massiva. A més, ha assenyalat que el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "ha frustrat un pla", que incloïa alguna "cessió" a Rabat.
En la presentació de la conferència de Vivas durant un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, Feijóo ha demanat saber què ha traslladat el Govern espanyol al Marroc i quina resposta ha rebut davant "les imatges i les informacions sabudes pels Serveis d'Intel·ligència i la Policia Nacional" i després "del reiterat qüestionament de l'espanyolitat de Ceuta i Melilla".
Feijóo ha indicat que "la reacció" del president de Ceuta i el seu poble, secundada per la majoria dels espanyols en les mobilitzacions per Espanya fa una setmana, "ha frustrat un pla que començava amb la invasió, que seguia amb la resignació de la població local i la indolència de la resta d'espanyols i acabava amb alguna cessió al país veí". A parer seu, s'ha "infravalorat la força tranquil·la de la nació espanyola".
Així, el líder del PP ha destacat la "dignitat admirable" de Vivas davant "la indignitat d'un govern que, a parer seu, fa temps va perdre la dignitat". "Ja tenies un lloc en la història de Ceuta i ara també tens un lloc al cor de milions d'espanyols", ha dit al president de Ceuta.