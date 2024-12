Feijóo assegura que Sánchez "ataca els jutges per aconseguir la impunitat" per al Govern central i el PSOE

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "ataca els jutges per aconseguir la impunitat" per al Govern cemtral i per al PSOE, de tal manera que els jutges "no s'atreveixin a investigar-los ni a condemnar-los".

"Estem davant del president de govern més envoltat per la corrupció de la història democràtica i el suposat problema és que hi ha una campanya d'assetjament judicial. En el fons tot respon a una operació de populisme de manual", ha assegurat Feijóo en una entrevista aquest diumenge a 'La Razón', recollida per Europa Press.

Sobre la qüestió de confiança del president plantejada per Junts, Feijóo ha destacat que "està per veure" si el PSOE "permet" a la Mesa del Congrés que la tramiti i, malgrat creure que té un recorregut curt, el líder del PP ha assegurat que si en aquesta proposició no s'inclou cap condició aliena, no veu cap motiu per no donar-li suport.

I quant a una possible moció de censura contra Sánchez, Feijóo ha indicat que "és tan necessària com inviable en aquest moment" i ha assenyalat que li falten quatre vots perquè la presenti. Feijóo ha assenyalat que si encara no ha presentat la moció és perquè a dia d'avui no compta amb els vots suficients: "Avui no els tinc".

Feijóo s'ha pronunciat sobre la relació del seu partit amb Junts en aquests termes: "Analitzar si hi ha marge d'acords al Congrés i al Senat que vagin a favor de l'interès general dels espanyols, sobretot en matèria fiscal i econòmica, en què si hem coincidit en diverses ocasions. Per exemple, hem coincidit a rebaixar el preu de l'electricitat per a les famílies, les pimes i les indústries en més de 1.000 milions. Esperem que el Govern central no ho bloquegi".

També sobre la relació amb el PNB, juntament amb Junts, ha destacat que si aquests partits "són fidels al seu programa i als seus votants", sí que hi podria haver més acord en altres matèries.

"Si són fidels al seu programa i als seus votants, com li he dit abans, sí. Qüestió diferent és que canviïn la fidelitat als seus principis històrics i la coherència per la conveniència dels seus dirigents o pel manteniment dels seus governs, com en el cas, per exemple, d'Euskadi", segons Feijóo.

El líder popular ha indicat que en la seva opinió, "no ho sap ningú" si hi haurà pressuposats del 2025, i quant a la relació entre La Moncloa i la família reial, Feijóo ha destacat que no dirà res que pugui perjudicar la prefectura de l'Estat, però ha volgut "subratllar que el fet que el president del Govern central deixés el rei sol a Paiporta és un comportament insòlit i poc lleial cap a la prefectura de l'Estat".

"El problema actual d'Espanya no és Franco, és Sánchez. Poden desenterrar Franco cent vegades, però això no desimputarà ni la seva dona, ni el seu germà, ni tota la trama del seu partit i el seu govern. Sánchez mira al passat perquè no vol que es vegi el present i no li queda futur", ha indicat Feijóo preguntat sobre si el PP se sumarà el pròxim any als actes que convoqui el Govern central amb motiu del 50è aniversari de la mort de Franco.