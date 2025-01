Feijóo assegura que presentarà una moció de censura si Junts hi sona suport

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que presentarà una moció de censura si Junts hi dona suport, després que Vox s'hi hagi obert si és per convocar eleccions, i ha assenyalat que l'expresident català Carles Puigdemont pot arribar a "la conclusió" que ell és una persona "bastant més fiable" que el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez.

"Hi ha la possibilitat doncs de demanar unes eleccions, per descomptat. I si els senyors de Junts volen eleccions i donen suport a una moció de censura, tingueu la seguretat que presentaré una moció de censura si tinc prou suports per tirar-la endavant", ha declarat en una entrevista a Onda Cero, que ha recollit Europa Press.

Feijóo ha indicat que "sobren causes i raons" per a aquesta moció de censura contra el govern de Sánchez però ha admès que en aquest moment "falten vots". Això sí, ha saludat que el president de Vox, Santiago Abascal, s'obri a fer costat a una moció de censura fins i tot si la defensa Junts, amb la condició de convocar eleccions.

ANAR A VEURE PUIGDEMONT A BRUSSEL·LES?: UNA CONDICIÓ "INVERSEMBLANT"

Preguntat per si el preu en aquest cas és anar a veure a Brussel·les l'expresident Carles Puigdemont, Feijóo ha assenyalat que aquesta condició "no sembla seriosa". "Aquesta condició em sembla inversemblant", ha emfatitzat.

Dit això, ha indicat que l'expresident català haurà de decidir si continua donant suport a Pedro Sánchez quan l'ha "enganyat" amb l'amnistia i, "després de guanyar l'alcaldia de Barcelona, el Partit Socialista li va impedir governar".

"La pregunta que suposo que es faran els senyors de Junts és què guanyo jo posant un senyor que no em deixa governar quan va guanyar a Catalunya i que m'ha dit que m'amnistiaria i no m'amnistia?", ha interpel·lat.

Feijóo ha assegurat que en la investidura la tardor del 2023 Puigdemont li va fer a Sánchez les "mateixes propostes" que li havia fet abans al PP. "I jo li vaig dir que no. El senyor Sánchez va dir que sí. I crec que jo soc una persona bastant més fiable que el senyor Sánchez. Almenys Puigdemont ja pot arribar a aquesta conclusió", ha manifestat, per afegir que ell, a diferència de Sánchez, no l'ha "mentit".