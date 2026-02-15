Feijóo assegura que no té línies vermelles per arribar a acords "puntuals" amb Vox: "Ens hem d'entendre"

A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantingut el seu "compromís de governar Espanya sense coalicions", però pactant acords "puntuals amb Vox", i ha assegurat que tant el PP com la formació d'Abascal "han d'entendre's i ser conseqüents amb les urnes".
"El meu objectiu és que de les eleccions generals surti un Govern fort i un Govern d'un partit d'Estat que tingui experiència de govern, que és el PP No tenim línies vermelles per pactar amb el tercer partit del nostre país, que és Vox, els acords puntuals que siguin necessaris. L'única línia vermella que té el PP és Bildu, com a partit hereu d'una organització terrorista. Reitero que amb el sanchisme no és possible acordar. I que amb els independentistes no es mantindrà cap conversa que quedi fora de la Constitució", ha assegurat Feijóo en una entrevista amb el diari 'El Mundo', recollida per Europa Press.
Feijóo assenyala que després de les eleccions a Extremadura i Aragó les urnes han dictat que el PP "ha de liderar tots dos governs amb suport de Vox". "Per tant, el Partit Popular ha de facilitar el canvi que ha sortit de les urnes. I això és el que anem a treballar", ha postil·lat.
En aquest sentit, aclareix que els possibles acords amb Vox hauran de respectar les condicions de "responsabilitat i proporcionalitat" en defensar que si la seva formació té "el doble o el triple" d'escons de Vox, "el lògic és que qualsevol acord respecti aquesta proporcionalitat". A més, demana a Vox tenir "estabilitat" i que no succeeixi com el 2023. "Vox va voler participar en tots els governs i, posteriorment, amb una decisió unilateral, va abandonar el mateix dia tots els governs de les comunitats autònomes. Això crec que no és seriós", ha sostingut.
Així mateix, ha assegurat que l'objectiu de Pedro Sánchez és inflar a Vox amb mesures com la regularització d'immigrants o el decret ómnibus. "L'objectiu de Sánchez és inflar a Vox. Però no funciona, perquè ara resulta que un dels que s'estan nodrint del PSOE és Vox, i nosaltres consolidem la nostra fortalesa fins i tot l'ampliem a Extremadura. [Sánchez] ha intentat rebentar la campanya, però no ha funcionat. Què passa? Que està rebentant també al Partit Socialista", ha indicat.
"Aquests vuit anys de sanchisme han estat els pitjors vuit anys dels 47 anys de democràcia. Sánchez ha estat un president tòxic per al Partit Socialista i per a la democràcia espanyola. Per tant, hem de fer una esmena a la immensa majoria de les decisions de Sánchez en els últims vuit anys", ha criticat Feijóo.
MIGRACIÓ I HABITATGE
Durant l'entrevista, el líder del PP ha avançat que treballa en un projecte de llei orgànica de nacionalitat que fixarà amb claredat els principis i requisits per "ostentar l'honor de ser espanyol", amb la idea d'endurir les condicions enfront del que ratlla de "regularització demagògica" del Govern de Pedro Sánchez.
"A Espanya es ve a treballar, es ve a aportar. A Espanya s'entra legalment. A Espanya, qualsevol persona que convisqui amb nosaltres ha de complir les lleis que nosaltres també hem de complir i ha d'integrar-se en la societat. La nacionalitat espanyola no es regala, ni el permís legal de residència es regala. El que pugui venir amb un contracte de treball, el que no tingui cap tipus d'antecedent penal o policial i el que s'integri socialment a Espanya té possibilitats de conviure amb els espanyols", ha explicat.
En matèria d'habitatge, Feijóo és partidari d'una reforma de la Llei del Sòl i considerar el silenci positiu als 90 dies en la concessió de llicències, mesura amb la qual pretén desbloquejar "milers i milers d'habitatges". "Cal facilitar tots els permisos i activar tota la capacitat urbanística", ha destacat.
En aquest context, detalla que els joves tindran compte d'estalvi d'habitatge; aval de fins al 100% del valor de la hipoteca; exempció de l'IRPF durant dos anys, sempre que ho destinin a habitatge o al seu negoci. "I després, clar, restaurar la legalitat: els 80.000 ciutadans que no estan cobrant la renda la cobraran. I en les més de 50.000 okupacions il·legals a Espanya, aquests ciutadans recuperaran la propietat", afegeix.
A més, ha mostrat la seva preocupació per la situació de les preses. "Al meu país hi ha més d'un 70 per cent d'aigua embassada. Portem dècades sense aquest percentatge. Hem de revisar les preses. Som el país de la Unió Europea amb més preses, 2.400, de les quals 1.000 són grans preses. Les hem de revisar", ha assenyalat.