Feijóo assegura que no té "cap problema" per debatre: "Hi haurà un cara a cara entre el senyor Sánchez i jo"

Diu que els debats "es negocien, no s'obliguen"

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que no té "cap problema" per debatre amb el president del Govern central i ha subratllat que en relació amb les eleccions generals del 23 de juliol està disposat a organitzar un cara a cara amb Pedro Sánchez i, després d'assegurar que els debats "es negocien, no s'obliguen", ha atribuït aquesta "ocurrència" al fet que en campanya "no pot sortir al carrer".

"No tinc cap problema a tenir un debat cara a cara amb el senyor Sánchez. Hi haurà un cara a cara entre el senyor Sánchez i jo durant la campanya electoral. Espero que el senyor Sánchez accepti un cara a cara amb el president del PP", ha afirmat Feijóo en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press, l'endemà de l'oferta del president espanyol d'organitzar sis debats fins als comicis del 23 de juliol.

Preguntat expressament per si té por de debatre amb Sánchez, Feijóo ho ha negat de manera rotunda i ha assenyalat que l'"ocurrència" de fer sis debats obeeix a les "urgències" del cap de govern en aquest moment. "Això em recorda al guió d'una pel·lícula de l'oest, el desafio a vostè dilluns a tal hora, durant els pròxims sis dilluns", ha ironitzat.

En aquest sentit, ha recalcat que els debats electorals "es negocien" entre els equips de campanya, "no s'obliguen ni s'estableixen de manera interessada". "Entenc l'estratègia del senyor Sánchez, no pot sortir al carrer però això no és problema meu i no pot fer gaires mítings perquè no és capaç de mobilitzar el seu partit, però això tampoc no és problema meu", ha emfatitzat.