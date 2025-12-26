Feijóo assegura que no ha esborrat missatges amb Mazón del dia de la dana

Jorge Gil - Europa Press - Arxiu
MADRID 26 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que no ha esborrat missatges amb el ja expresident de la Generalitat Carlos Mazón del 29 d'octubre de 2024, dia de la dana, i que ha enviat a la jutgessa el que li va notificar en la interlocutòria que va rebre el 22 de desembre.
"No he esborrat cap dels missatges de Mazón", ha declarat en una entrevista amb 'El Debate' que recull Europa Press, i que es va fer un dia abans que enviés a la jutgessa els whatsapps que li va enviar Mazón. 'Un puto desastre serà això presi', va arribar a dir-li l'aleshores president de la Generalitat, amb el qual va intercanviar missatges de 20.08 a 23.29 la nit de la dana.
En concret, Feijóo va remetre el dia 24 al Jutjat d'Instrucció de Catarroja, que investiga la gestió de la dana que va provocar 230 morts a la província de València, els missatges que va rebre de l'ex-president de la Generalitat. A més, ha sol·licitat que la compareixença prevista per al 9 de gener --està citat com a testimoni-- sigue telemàtica.
SORPRÈS PER LA CITACIÓ DE LA JUTGESSA
Sobre si li ha sorprès aquesta citació, ha contestat: "Sí, m'ha sorprès que un senyor a 400 quilòmetres de la dana, que és el cap de l'oposició, doncs la jutgessa tingui interès en aquest assumpte", ha dit, si bé ja anticipava la seva disposició a lliurar "voluntàriament" el que ha "rebut del senyor Mazón el dia 29 d'octubre".
A continuació, afirma que conserva aquests missatges amb Mazón. "No n'he esborrat cap i li transferiré a la jutgessa absolutament tots els que vaig rebre del senyor Mazón el dia 29 d'octubre. És exactament el contingut de la interlocutòria que em va notificar el dia 22 de desembre, i en què em va donar cinc dies", va dir el dia 23 en la citada entrevista.
No obstant això, des del PSOE exigeixen que es lliurin a la jutgessa tota la conversa entre els dos líders del Partit Popular, no només els missatges de Mazón, sinó també els que li va escriure Feijóo.
Feijóo explica que va demanar que s'agafi el seu mòbil, s' "obri" i "se li ensenyi a un notari". "I que el notari traslladi el que el meu mòbil certifica dels missatges amb Mazón. M'ha donat cinc dies i compliré els cinc dies", ha afegit.