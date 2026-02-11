Feijóo assegura que l'accident d'Adamuz "era evitable" i avisa Sánchez: "El seu govern s'asseurà al banc dels acusats"

MADRID 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez, de "jugar a la ruleta russa" amb la seguretat dels ciutadans després de la tragèdia d'Adamuz, que ha costat la vida a 46 persones, ja que, segons ha assegurat, era un "accident evitable". A més, ha retret al Govern central que no hagi anat a la cambra baixa ni a assumir responsabilitats ni a demanar perdó.
"La seva negligència va ser continuada i va tenir resultat de mort. El seu govern també s'asseurà al banc dels acusats per això", ha etzibat Feijóo a Sánchez en el ple del Congrés durant el debat sobre els accidents ferroviaris a Adamuz (Còrdova) i Gèlida (Barcelona).
Feijóo ha carregat durament contra la gestió de l'executiu en matèria d'infraestructures i per ignorar els avisos dels maquinistes i usuaris sobre el funcionament de la vies. "És una negligència continuada per la qual vostè (Sánchez) i el seu ministre haurien de plegar", ha afirmat.
EL "MÈTODE DEL LLEBRER DE PAIPORTA"
A més a més, ha recalcat que Espanya no es pot acostumar a que cada cop que es produeix una tragèdia el president eludeixi "sistemàticament la seva responsabilitat política amb el mètode del llebrer de Paiporta", en al·lusió al que va passar després de la dana de València.
"Han jugat a la ruleta russa amb la nostra seguretat. Aquest era un accident evitable, no una catàstrofe imprevisible i al que haurien d'haver vingut és a demanar perdó i assumir-ne les conseqüències", ha emfatitzat Feijóo.