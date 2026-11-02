Feijóo assegura que al Govern central "li interessa més el relat que les víctimes"

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presumit aquest dilluns del seu perfil gestor i del seu equip a la Xunta de Galícia, el qual ha contraposat amb els ministres que ha triat el president espanyol per dirigir el Ministeri de Transports: José Luis Ábalos i Óscar Puente.
Dit això, ha assegurat que el PP no canviarà la seva campanya de les generals perquè són l'"alternativa", però ha dit que al Govern central "li interessa més el relat que les víctimes" de la tragèdia d'Urda (Toledo).
En una entrevista a Telecinco recollida per Europa Press, Feijóo ha criticat que "ningú" no assumeixi responsabilitats dins l'executiu.
"Aquí no hi ha hagut cap dimissió", ha criticat, després d'enumerar altres crisis prèvies que han afrontat el ministre de Transports i altres membres del Consell de Ministres.
Feijóo ha assenyalat que estan en una situació crítica perquè "hi ha una pèrdua de confiança" en el sistema ferroviari però també en el sistema elèctric, en la protecció de les fronteres o en la integritat territorial.
"El govern ha abandonat el principi de qualitat bàsica de funcionament dels serveis públics", ha manifestat.
A parer seu, això "no passa de cop i volta" sinó que l'executiu no ha seguit les recomanacions de la CIA des de fa anys i no ha atès les incidències dels maquinistes ni les queixes del centre de seguiment d'Atocha per sobrecàrrega de treball.
PROMET UNA AUDITORIA DE LA DESPESA I UNA AUDITORIA FERROVIÀRIA
En aquest sentit, ha recalcat que el que no poden "en cap cas és posar en qüestió la seguretat" d'Espanya, no només la ferroviària sinó també la viària, l'elèctrica o de les fronteres.
Per això, ha dit que si arriba a La Moncloa farà una "auditoria de la despesa i, alhora, faran una auditoria ferroviària". "I presentarem als espanyols un pla", ha reblat.
El líder del PP ha posat el focus en els perfils que Pedro Sánchez ha designat al capdavant del Ministeri de Foment aquests vuit anys: l'exministre José Luis Ábalos, a la presó pel cas Mascaretes, i l'actual ministre Puente, que ha acusat d'estar centrat en les xarxes socials.
"Com és possible que el nostre país hagi nomenat dos ministres, el senyor Ábalos i el senyor Puente, i hagin gestionat les infraestructures durant vuit anys de manera ininterrompuda", ha denunciat, després de subratllar la investigació judicial oberta a altres càrrecs d'Adif i del Ministeri de Transports.