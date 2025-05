Feijóo assegura que derogarà la llei d'habitatge i exigeix desbloquejar la norma antiocupació

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que derogarà la llei d'habitatge si accedeix a la presidència del Govern central i ha exigit desbloquejar al Congrés la llei antiocupació aprovada al Senat.

El líder popular ha participat en la 40a Reunió Cercle d'Economia, on ha sostingut que a Catalunya se sap que la llei d'habitatge "no és bona" perquè ha provocat que baixi l'oferta i pugi el preu dels lloguers.

Ha assegurat que el 40% dels habitatges ocupats il·legalment a Espanya són a l'àrea metropolitana de Barcelona, per la qual cosa ha instat a desbloquejar al Congrés la llei antiocupació aprovada al Senat: "No havia passat mai que 26 lleis estiguin bloquejades al Congrés perquè no es volen tramitar".