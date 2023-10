Feijóo assaja una oposició dura contra Sánchez per acorralar-lo amb l'amnistia, els indults dels ERO i Israel

'Génova' creu que està atraient votants de Vox i medita el perfil del portaveu al Congrés, per a qui alguns demanen un "doberman"



MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha començat a assajar una oposició dura contra el cap de l'Executiu central en funcions, Pedro Sánchez, per acorralar-lo amb l'amnistia, un hipotètic indult als condemnats pels ERO a Andalusia o la "divisió" dins el Govern central després de l'atac de Hamas. De fet, la cúpula del PP creu que està atraient votants de Vox amb aquesta estratègia i es reafirma que es mantindrà en un discurs "contundent" contra l'amnistia.

"Hi ha una part de l'electorat que volia contundència contra Sánchez i la buscava votant Abascal. Però s'ha adonat, ara, que es pot fer mal a Sánchez votant Feijóo", han assenyalat a Europa Press fonts de la direcció nacional del PP, que creuen que el discurs d'investidura va marcar un punt d'inflexió a l'hora de visualitzar aquesta fortalesa del líder dels 'populars' en defensa de la unitat dels espanyols.

De fet, altres fonts del partit creuen que s'ha produït un "viratge" de Feijóo cap al partit de Santiago Abascal que, al seu parer, passa per no "demonitzar" Vox i contraatacar davant l'estratègia del PSOE de crear por amb la ultradreta i assimilar-la al PP pels seus pactes autonòmics.

SÁNCHEZ I BILDU: "NOMÉS FALTAVA DIR 'QUE ES FACIN UN PETÓ'"

Aquí emmarquen aquestes fonts del PP les paraules que va pronunciar el mateix Feijóo aquesta setmana quan va dir "no puc acceptar el cordó sanitari que se li ha posat a Vox", un missatge que creuen que va en el camí correcte per recuperar votants de Vox que en el seu moment donaven suport al Partit Popular.

"El que el PSOE no pot dir és que amb Vox no s'hi parla quan ell ho fa amb Bildu i el president de Vox estava amenaçat pels inspiradors de Bildu. Quina anomalia és aquesta, que no es parla amb Vox, però es parla amb Bildu?", pregunten a 'Génova'.

Els 'populars' explotaran aquests dies la foto de Sánchez fent-se una encaixada amb la portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, en el marc de contactes per a la seva investidura. "Només faltava dir 'Que es facin un petó, que es facin un petó' o 'Visca els nuvis' com en els casaments", ironitzen a la caserna general dels 'populars'.

QUIN PERFIL HA DE TENIR EL PORTAVEU PARLAMENTARI?

Alguns sectors del PP consultats per Europa Press consideren que davant la "complexa" legislatura que s'aproxima si Sánchez és investit president, el partit necessitarà un portaveu parlamentari amb una llengua "afilada" que serveixi d'escut a Feijóo, que s'ha de centrar en un paper més d'Estat i institucional.

Les fonts consultades veuen en aquest paper l'actual sotssecretari d'Institucional, Esteban González Pons, que ja va ser portaveu parlamentari al Senat amb José María Aznar, i creuen que encaixa en aquest "perfil de doberman" que podria buscar el líder del PP per a aquesta legislatura.

No obstant això, altres veus no descarten Cuca Gamarra --que ha ocupat aquest càrrec aquests últims dos anys-- o el sotssecretari de Cultura i Societat Oberta del PP, Borja Sémper. La decisió no es donarà a conèixer per Feijóo fins que no s'aclareixi la investidura de Sánchez.

L'AMNISTIA, PRIMER FRONT D'ATAC CONTRA SÁNCHEZ

El PP ha convertit la previsible llei d'amnistia és el seu principal camp de batalla contra Sánchez, activant ja un front institucional i polític al Parlament --dijous que ve es reuneix la Comissió General de CA per parlar de l'amnistia--, però preparant també un front judicial amb la consulta a experts al món del Dret. De fet, el mateix Feijóo ha avançat que portarà aquesta norma al Tribunal Constitucional si s'arriba a aprovar.

A poques setmanes de la investidura, el PP denunciarà fins a la sacietat les "cessions" de Sánchez als independentistes per continuar a La Moncloa. Així, repetiran que l'amnistia és un "frau" i un "engany massiu" que "trenca la igualtat dels espanyols", posant l'accent en què s'ha de deixar de "mentir" a la gent i sotmetre l'amnistia a les urnes.

A aquesta ofensiva, s'hi sumarà un hipotètic indult als condemnats pels ERO a Andalusia. El PP vincula la tramitació de l'indult a l'expresident andalús José Antonio Griñán a les pressions per aprovar al més aviat possible la llei d'amnistia per als encausats en el procés i no tenir crítiques internes en el PSOE andalús.

"Sánchez hauria de deixar per escrit que no facilitarà indults, ni amnistia ni referèndum. Són tres qüestions molt difícils de defensar i d'empassar pels espanyols", va declarar aquesta setmana el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

DEMANA EXPLICACIONS A SÁNCHEZ EN SEU PARLAMENTÀRIA

I enmig de la tensió que es viu a Pròxim Orient, el PP continuarà posant el focus a visualitzar la falta d'"unitat" dins del seu govern i dels seus socis a l'hora de condemnar els atemptats de Hamas, i se centrarà a denunciar que Sánchez, a diferència del que ha passat a altres països europeus, no està oferint explicacions en seu parlamentària.

De fet, divendres passat Feijóo ja va criticar en una reunió amb els seus col·legues del Partit Popular Europeu (PPE), que el cap de l'Executiu central en funcions no hagués informat al Congrés de la "dedicada situació" a Israel després dels "atacs terroristes" de Hamas, més quan Espanya ostenta la Presidència espanyola de torn de la UE.

Provisionalment, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, està disposat a acudir al Parlament a oferir aquestes explicacions, una compareixença que la formació de Feijóo considera insuficient ja que, al seu parer, també hauria de correspondre al president del Govern central en funcions.

ACTIVAR EL CONTROL PARLAMENTARI

A més, el PP denunciarà que la presidenta el Congrés, la socialista Francina Armengol, continuï sense posar data a la investidura de Sánchez, una petició que els 'populars' han demanat amb afany durant els últims deu dies.

El Grup Popular també vol activar les sessions de control al Govern central al Congrés i així ho ha sol·licitat formalment en un escrit adreçat a la Mesa i a la Presidència de la Cambra, al qual ha tingut accés Europa Press.

En aquest escrit, que signa Gamarra, els 'populars' han reclamat que "es doni compliment a les funcions d'organització del Congrés recollides en el Títol III del Reglament" i han demanat que la Mesa del Congrés "admeti i ordeni la tramitació de les iniciatives de control i informació, com preguntes per a resposta oral en el ple, interpel·lacions o compareixences que es puguin plantejar".