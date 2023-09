Feijóo arrenca la seva intervenció carregant contra l'amnistia: fora de la Constitució no hi ha democràcia

Prioritza els principis al poder i diu que fora de la Constitució no hi ha democràcia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El candidat del PP a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha començat la intervenció de la seva sessió d'investidura amb un rebuig frontal a l'amnistia que plantegen els partits independentistes i descartant "pagar el preu" que li demanen aquestes formacions per donar-li el seu suport.

"Tinc al meu abast els vots per ser president del govern, però no accepto pagar el preu que em demanen per fer-ho", ha proclamat Feijóo fins a dues vegades, adreçant-se directament al cap de l'executiu en funcions, Pedro Sánchez.

En concret, Feijóo s'ha referit a les condicions de les formacions independentistes, especialment el líder de Junts Carles Puigdemont, quan ha sostingut que tant a ell com a Sánchez li han ofert el mateix: el seu suport a canvi d'una llei d'amnistia i un referèndum.

"Als dos ens han ofert exactament el mateix. L'única diferència, per tant, només rau en la integritat dels dos candidats possibles que hi poden respondre, vostè o jo, senyor Sánchez", ha recriminat Feijóo al cap de l'executiu en funcions.

L'AMNISTIA, FORA DE LA CONSTITUCIÓ

El líder dels populars ha començat la intervenció carregant directament contra la llei d'amnistia que reclamen ERC i Junts a Sánchez per donar el seu suport a una hipotètica investidura del candidat socialista.

En aquest context, Feijóo ha rebutjat aquesta reivindicació de l'amnistia per "principis, límits i paraula", i alhora ha subratllat que "fora de la Constitució no hi ha democràcia.

Feijóo ha arrencat aquest debat tocades les 12.00 hores agraint la presència dels seus 'barons' territorials, a més dels presidents del Senat i la FEMP, i ha centrat directament en l'inici de la seva intervenció el rebuig frontal a l'amnistia que plantegen els independentistes.

"L'amnistia o qualsevol fórmula equivalent o anàloga és un instrument adequat per superar el conflicte català. Igualment, aquest conflicte no es resoldrà de manera definitiva si no contemplem el dret a decidir del poble de Catalunya mitjançant un referèndum o qualsevol fórmula equivalent o anàloga. Amb això n'hi hauria prou, oi? Doncs no. No defensaré això", ha proclamat Feijóo