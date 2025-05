Feijóo aposta per un "mix energètic millorat" després de l'apagada i una transició realista

Torna a reclamar una "auditoria externa, independent, transparent i internacional"

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostat per un "mix energètic millorat" i augmentar la interconnexió internacional després de l'apagada elèctrica de dilluns de la setmana passada i ha defensat una transició energètica realista.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en un diàleg amb el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, dins la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya.

"No podem tornar a assumir el cost econòmic i reputacional d'un ridícul internacional com el que vam fer la setmana passada", ha criticat Feijóo, que ha retret que el Govern central no hagi indicat quines hipòtesis hi ha sobre l'apagada després d'una setmana.

El líder de l'oposició ha tornat a reclamar a l'executiu espanyol una "auditoria externa, independent, transparent i internacional" de l'apagada, ja que considera que permetria depurar responsabilitats.

"El govern insisteix que no es tornarà a repetir, però també insisteix que no sap què va passar. L'energia és massa important com per utilitzar-la com un eslògan", ha afirmat Feijóo, que ha defensat que s'han de complir els objectius climàtics, però també dur a terme una política energètica basada en el principi de neutralitat tecnològica i amb un pla realista.

RENOVABLES I NUCLEARS

Ha reivindicat el potencial de les energies renovables, però també ha assenyalat que "cal ampliar la vida útil de les centrals nuclears, i no només per un motiu de preu, sinó també per un motiu de garantia de subministrament", tot i que ha afegit que el debat no s'ha de centrar només en aquest tipus d'energia.

"Apostar per liderar la transició no suposa obviar les dificultats tècniques que hi ha avui. Assumir aquesta realitat no és resignar-se, és planificar i és executar amb seriositat", ha sostingut Feijóo, que ha afegit que el seu model de transició és d'energia neta, sense emissions, assequible, verda i garantida.

Ha apostat per un model energètic basat en criteris tècnics, "on la tecnologia estigui per sobre de la ideologia, gestionat pels millors, no per perfils col·locats per quota política sense els coneixements necessaris", i que generi confiança i seguretat jurídica.