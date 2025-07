Feijóo aposta per la continuïtat en el nou Comitè Executiu del PP i reforça el pes territorial de Madrid i Galícia

Entres les noves incorporacions a aquest òrgan figura la d'Álvarez de Toledo, Daniel Sirera, Sergio Sayas o Noelia Rierol

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apostat per la continuïtat en el Comitè Executiu Nacional del PP que sortirà del XXI Congrés nacional extraordinari, en el qual dels 35 noms repeteixen més d'una quinzena de càrrecs. Encara que en la candidatura ha buscat l'equilibri territorial, hi ha dues comunitats que surten reforçades: Madrid i Galícia.

Dels cinc càrrecs de lliure designació a proposta de Feijóo, quatre d'ells repeteixen en el Comitè Executiu: la presidenta del PP de Lugo, Elena Candía, l'alcaldessa de València, María José Catalá, l'exministre gallec José Manuel Romay Beccaría, i l'exalcalde de Madrid, Manuel Cobo.

En aquesta conjunt de vocals designats pel president del PP, sí que hi ha una nova incorporació, la de la diputada madrilenya i portaveu adjunta del Grup Popular en el Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que va deixar de pertànyer a aquest òrgan després de ser destituïda com a portaveu parlamentària per Pablo Casado l'agost de 2020.

ALMEIDA, BARCALA, GUARINOS, FABRA O SERRANO REPETEIXEN

Entre els vocals del Comitè Executiu que repeteixen figura l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala; la diputada per Balears Sandra Fernández Herranz; la responsable de Justícia, Interior i Defensa del PP, Cuca Gamarra; l'alcaldessa de Guadalajara, Ana Guarinos; i el secretari del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

A més, repeteixen en els seus mateixos llocs el president del Comitè Electoral Nacional del PP, el gallec Diego Calvo, que és al seu torn vicepresident de la Xunta de Galícia; i el president del Comitè de Drets i Garanties del PP, l'extremeny José Antonio Monago.

També segueixen formant part del Comitè Executiu la presidenta del Parlament de Cantàbria, María José González Revuelta, l'expresident de la Comunitat Valenciana Alberto Fabra, la diputada per Melilla Sofía Acedo, el sotssecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP, Elías Bendodo, o el diputat gallec Francisco Conde.

Altres càrrecs com el primer tinent d'Oviedo Mario Arias deixen la Junta Directiva Nacional en la qual es van incorporar el 2022 per formar part ara del nou Comitè Executiu. Això mateix ocorre amb la vicepresidenta i consellera de Família de Castella i Lleó Isabel Blanco.

FITXATGE DE DANI SIRERA I SERGIO SAYAS

En la seva llista per al Comitè Executiu Feijóo ha realitzat també noves incorporacions com la del català Daniel Sirera, que és portaveu adjunt del PP a l'Ajuntament de Barcelona; o el navarrès Sergio Sayas, que ocupa una de les Portaveus adjuntes del Grup Popular al Congrés.

A més, el líder del PP ha inclòs al seu Comitè Executiu en aquesta nova etapa a l'alcaldessa de Cartagena, Noelia Arroyo, la senadora aragonesa Rocío Dívar, la diputada murciana Miriam Guardiola; el secretari general del PP andalús, Antonio Repullo; i el conseller de Presidència andalús, Antonio Sanz.

Entre les noves incorporacions figura també la portaveu del PP a l'Ajuntament de Rivas (Madrid), Janette Novo; el diputat i l'exregidor madrileny José Enrique Núñez Guijarro, tots dos per la quota madrilenya del PP a la regió que presideix Isabel Díaz Ayuso.